Conoce estos datos sobre los pandas; los osos más adorables del mundo

Hace años se escuchaba que los pandas eran una especie de osos que se encontraba seriamente afectada y que estaba en peligro de extinción. Ante eso, el ser humano ayudó a su conservación y por eso son uno de los animales más queridos. En ese sentido es necesario conocerlos un poco…. razón por la cual se hace este artículo. He aquí la mejor información acerca de los osos panda.

¡Adopta un gatito y cambia tu vida! Estos gathijos buscan un hogar

¿Cuáles son las características de los pandas?

Hoy siguen siendo un animal con limitación en cuanto a la cantidad de ejemplares existentes y también queda claro que su zona para habitar se reduce. Sin embargo, distintos reportes hablan de un aumento de población en libertad. Y su encanto precisamente inicia con la insaciabilidad que tiene, porque comen bambú más de la mitad del día.

Su dieta de bambú se completa con frutas y pequeños animales. Aunque en los videos que se viralizan se perciben animales torpes y lentos, son tremendamente ágiles para trepar árboles y se les cataloga como excelentes nadadores. Su hábitat natural es la zona montañosa de China, pero hoy están en varios sitios del mundo donde se buscó su preservación de manera exitosa.

Los expertos argumentan en lo general un comportamiento solitario, con excepción del momento en que buscan aparearse. Su estimado de vida es de entre 15 a 20 años, pesan hasta 130 kilos y alcanzan estaturas de hasta 1.5 metros. Mientras que el tema de sus nacimientos se logran con las hembras gestando 5 meses y dando vida a crías blancas y totalmente ciegas.

¿Los pandas son peligrosos para el ser humano?

Sí, aunque existe una visión de animales bonitos y que parecen peluches, hay ataques documentados de pandas que reaccionan sobre todo si se sienten amenazados, acorralados, si alguien intenta tocarlos o si se invade su territorio. Son muy fuertes, tienen un poder de mordedura que precisamente les sirve para doblegar el bambú y sus uñas pueden infringir heridas graves... pues también están hechas para trepar árboles.

En ese sentido, aunque es extraño encontrarlos en hábitat natural y que lo más seguro es que ellos huyan al verte, sigue estos consejos.