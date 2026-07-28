El coatí y sus secretos: cómo vive, qué come y por qué es tan particular

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales precisa que México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, destacando por albergar al jaguar, el ajolote y la vaquita marina. Sin embargo, son muchas más las especies de seres vivos que lo habitan.

Noticias Oaxaca del 27 de julio 2026

Es por eso que el Gobierno de México, a través de instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), articula acciones para la protección y el estudio de la fauna silvestre en el territorio nacional.

¿Qué es el coatí?

Aunque no fue nombrado anteriormente, un animal que llama poderosamente la atención en México es el coatí. Se trata de un mamífero omnívoro de la familia de los prociónidos que habita en Centroamérica y el sector meridional de Norteamérica, según un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El coatí se alimenta principalmente de frutas, insectos y vertebrados pequeños, señalan desde la Universidad del Caribe. Además, puntualizan que al escarbar cuando buscan alimento, contribuyen en el proceso de oxigenación de los suelos, algo muy beneficioso para las raíces de las plantas.

Particularidades del coatí

Tras lo señalado, resulta muy interesante conocer más detalles sobre este animal que podemos encontrar en México. Es por eso que, con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini), se analizaron diversos documentos relacionados con esta especie para conocer sus principales particularidades:

Cómo vive

Bandas de hembras y crías: Las hembras viven en grupos organizados de entre 10 y 30 individuos. Comparten la crianza, la búsqueda de alimento y el cuidado frente a depredadores (pumas, jaguares, ocelotes y grandes rapaces).

Machos solitarios: Los machos adultos son expulsados del grupo al alcanzar la madurez sexual y viven solos casi todo el año. Solo se acercan a las hembras durante la época de apareamiento.

Hábitos diurnos y arborícolas: A diferencia de los mapaches, que son nocturnos, el coatí desarrolla casi toda su actividad de día. Aunque forrajean en el suelo, duermen, paren y se refugian en la copa de las copas de los árboles.

Por qué es tan particular