Ha quedado claro que las lagartijas y otros animales realmente son fascinantes por la forma en que funcionan muchos de sus aspectos morfológicos. En este caso, estos animalitos tienen una capacidad espectacular para regenerarse, razón por la que han sido pieza de distintos estudios a lo largo de la historia. Por eso hoy se pone a prueba el mito de que pueden sobrevivir sin cola y otras extremidades.

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¿Las lagartijas pueden sobrevivir sin su cola y demás extremidades?

La respuesta inmediata es que dicha afirmación es correcta. Las lagartijas pueden sobrevivir sin sus extremidades o algunas de ellas. Diferentes estudios a lo largo del mundo indicaron que las teorías de la evolución tienen algunos aspectos cuestionables, pues algunos reptiles como la lagartija logran sobrevivir aún sin las condiciones que las definirían como las más fuertes.

Se ha visto cómo especímenes sin una o dos patas logran adaptarse a una vida realmente normal. No se mueren de hambre, pues su capacidad de caza continúa altamente eficiente y su estimado de vida sigue siendo muy alto. En ese sentido, se debe aclarar que estos aspectos de su cuerpo funcionan de formas muy particulares. Y es que no se regeneran de la misma forma.

¿Las lagartijas pueden regenerar todo su cuerpo?

Aunque algunos creen que sí, es falso que puedan regenerar de manera total todo su cuerpo. Es cierto que su cola puede llegar a restablecerse por completo, sin embargo esto no funciona - por ejemplo - con todas sus patas. Al final viven un proceso muy similar al del ser humano en la mayoría de su cuerpo, donde lejos de regenerarse, el proceso de recuperación queda “amordazado”... según la explicación de algunos científicos.

Al hablar de un “amordazamiento”, se indica una falta de regeneración total, misma que termina con una biomasa llamada cicatriz. Así sucede cuando al perder una pata, es común que simplemente se cierre con una cicatriz, aunque incluso la cola podría no crecer o lograr una regeneración cuando esta se infecta en el proceso de restauración.