Estos son los 3 animales que más personas matan al año

Aunque muchos piensan que los grandes depredadores naturales podrían causar la mayoría de las muertes de humanos “a manos” de los animales, la realidad es que son una sorpresa los que se encuentran en lo más alto de este listado. La revista Science Focus se encargó de dar las cifras y realmente quedarás sorprendido con el animal que más muertes de personas genera anualmente.

Noticias Morelos del 24 de abril 2026

¿Cuáles son los animales que más personas matan al año?

De acuerdo a su incidencia en la mortalidad global, este es el top3 de los animales que más muertes generan hacia los humanos. Esto toma en cuenta a los que pueden transmitir infecciones o ataques directos, lo cual seguramente te dejará impresionado.

Perros

Aunque se indica que el perro es el mejor amigo del hombre, muchas de sus características y contextos donde se desenvuelven los hacen un verdadero riesgo, aunque aquí no se habla de los ataques directos. Según la estimación, estos animales provocan 59, 000 muertes al año, esto por la transmisión de rabia. Según la OMS, los perros transmiten el 99.99% de rabia a nivel global, recordando que esto ocurre por mordedura directa o por contacto con la saliva contaminada.

Serpientes

Aquí existe una combinación interesante por la forma en cómo consiguen la muerte de 138, 000 personas al año. La mayoría de las especies logran la muerte humana mediante toxinas potentes, tal como ocurre con la mamba negra, la cual necesita solamente dos gotas de veneno para acabar con la vida de una persona. Mientras que otras como las pitones, matan a sus víctimas vía constricción.

Aunque las mordeduras de serpientes no terminan solamente en muertes, un ataque regularmente deja secuelas severas como amputaciones o consecuencias permanentes.

Mosquitos

Muchos probablemente se reían de esto, pero los mosquitos son los animales que más gente mata anualmente. Aquí la letalidad llega por la transmisión de infecciones/enfermedades como la malaria. En África es donde se presenta el verdadero problema, pues allí existen el 96% de las muertes y el 95% de los contagios. Según el recuento de la revista mencionada, son 725, 000 personas muertas por culpa de este animalito volador.