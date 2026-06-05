Cuál es el ave que más alto vuela en todo el mundo
Los animales que se despliegan por los aires lucen imponentes, por ello vale la pena conocer cuál es el ave que más alto puede volar. He aquí los detalles.
Cuando alguien ve el video o en vivo el vuelo de un ave, se tiene una sensación de esplendor y grandeza total. Por eso, conocer cuál es la que más alto vuela es prácticamente una obligación, pues las alturas que alcanzan realmente son especiales y siguen sorprendiendo a los propios investigadores.
¿Cuál es el ave que vuela más alto en todo el mundo?
Se comenzará contando la anécdota de aquel caso tan particular con el que los científicos se percataron de lo impresionante que resulta el vuelo del Buitre No Moteado o de Rupell, que alcanzó alturas de hasta 11, 277 metros. Esto se supo en 1973, cuando un espécimen chocó contra un avión comercial que se encontraba a dicha distancia del suelo.
Esto sucedió a la altura de Costa de Marfil, incluso se indica que el vuelo tuvo que aterrizar de emergencia por el daño ocasionado por el contacto. También se registra que todo salió bien con la maniobra y no hubo heridos ni víctimas fatales de tan particular caso.
Sin embargo, dicho descubrimiento realmente es todo un enigma, pues a esas alturas la presión y la temperatura se vuelven en dos problemas más que severos para la mayoría de los seres vivos. Incluso se indica que esta es una altura mayor a la de un crucero de avión, lo cual agrega más sorpresa a lo logrado por este animal.
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¿Cuál es el top5 del vuelo más alto por parte de un ave?
Según lo indicado por el espacio digital de divulgación científica de la UNAM, en el segundo sitio se encuentra la Grulla Común, después se menciona al Cisne Cantor, en cuarto sitio está la Chova Piquigualda y en el último sitio del top5 aparece la Quebrantahuesos.
- Grulla Común (10, 000 metros) - Sus bandadas se reconocen cuando en el cielo forman una V y por sus poderosas trompetadas emitidas.
- Cisne Cantor (10, 000 metros) - Esta es la única ave vegetariana de la lista, pues come papas, bellotas y plantas acuáticas.
- Chova Piquigualda (8, 000 metros) - Anidan en las montañas y por eso sus huevos tienen una mejora en el tema de la captación de oxígeno y de la pérdida de agua.
- Quebrantahuesos (7, 300) - Esta ave tiene una particular forma de matar y comer, pues se alimenta de tendones y huesos que rompe dejándolos caer desde una enorme altura.