Pececillos de plata: qué son, por qué aparecen en casa y qué significan

Es cierto que, como remarcan desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el agua estancada, la reducida higiene y la acumulación de residuos sólidos y aguas negras crean condiciones favorables para la aparición y proliferación de insectos y plagas.

Noticias Aguascalientes del 5 de agosto 2026

Sin embargo, en el hogar podemos hallar diminutos visitantes debido a factores que deben ser tenidos en cuenta. No todos se encuentran a simple vista o son muy conocidos, ya que existen algunos insectos que sorprenden por su apariencia, como es el caso de los pececillos de plata, y que es interesante conocerlos mejor.

¿Qué son los pececillos de plata?

Los pececillos de plata son pequeños artrópodos que se alimentan de materiales a base de celulosa y existen unas 600 especies en todo el mundo que viven en hábitats naturales cálidos y secos, de acuerdo a un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos). Esta institución añade que este insecto se identifica comúnmente en habitaciones húmedas, como baños y sótanos.

Por su parte, la Universidad de Maryland (Estados Unidos) precisa que los pececillos de plata en interiores pueden convertirse en plagas porque se alimentan de sustancias ricas en almidón, así como de encuadernaciones de libros, alimentos secos, harina, trozos de tela o papel. También añade que tienen una apariencia similar a la de un pez, con cuerpos planos que se estrechan en ambos extremos y que están cubiertos de escamas superpuestas.

Pececillos de plata en casa

Los datos precedentes pueden ayudarnos a identificar a los pececillos de plata si los hallamos en nuestra casa pero, como se mencionó, si los encontramos dentro de ella debe despertar nuestra atención porque podrían convertirse en una plaga.

Para poder aclarar el panorama, se empleó la Inteligencia Artificial (Gemini) para sintetizar un grupo de fuentes de información relacionadas con este insecto y así conocer el significado de que aparezcan en nuestro hogar y cómo prevenirlos y eliminarlos:

En el ámbito doméstico y biológico

Problema de humedad o filtración: Indican que hay alguna zona de la casa con exceso de condensación, ventilación insuficiente o posibles pérdidas de agua no detectadas.

Presencia de moho o deterioro de materiales: Señalan acumulación de humedad en paredes, techos o almacenamiento prolongado de cartón y papel en lugares cerrados.

En términos de salud y seguridad

No transmiten enfermedades: No muerden, no pican ni son venenosos para las personas ni para las mascotas.

No son destructores estructurales: A diferencia de las termitas, no destruyen la madera de la casa, aunque en grandes cantidades pueden dañar libros, documentos o ropa guardada.

Cómo prevenirlos y eliminarlos