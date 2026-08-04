Mantis religiosa: qué significa tener una en casa y cómo ayuda a tu huerta

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pone de relieve que México tiene una amplia variedad de insectos presentes a lo largo y ancho de su territorio geográfico. Además, revela que unas 549 especies son comestibles, pero otras pueden representar una verdadera plaga o ser muy positivas para el ecosistema.

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En este marco, conocer en detalle a los insectos que podemos encontrar en algún rincón de nuestra casa o en nuestro jardín, resulta una experiencia muy enriquecedora. Es por eso que, en esta oportunidad, centraremos nuestra atención en la mantis religiosa y por qué es considerada una bendición.

¿Qué es la mantis religiosa?

La mantis religiosa es un insecto de tamaño mediano, con dos grandes ojos compuestos y tres ojos sencillos entre ellos, de acuerdo a datos del Municipio de El Marqués (Querétaro). En un informe difundido, precisa que este insecto mantiene sus patas delanteras recogidas ante la cabeza y están provistas de espinas para sujetar a sus presas.

Por su parte, desde la Universidad de Florida (Estados Unidos) remarcan que la mantis religiosa prefiere hábitats cálidos repletos de hierba, arbustos y otra vegetación. En este punto, aclara que “estos entornos exuberantes ofrecen el festín perfecto para su apetito carnívoro: otros insectos, arañas, ranas, lagartos e incluso algún que otro colibrí”.

Mantis religiosa, una bendición

La Universidad de Florida advierte que, aunque las mantis religiosas se consideran una especie invasora, se han convertido en valiosas contribuyentes, ofreciendo una variedad de beneficios tanto para los ecosistemas como para los seres humanos. Al respecto, se utilizó la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) para conocer las particularidades de este sorprendente insecto:

Principales beneficios para tu huerta

Control eficiente de plagas: Devora cucarachas, moscas, mosquitos, orugas, chinches, langostas y saltamontes que dañan los cultivos.

Cero impacto químico: Al alimentarse de insectos dañinos, reduce o elimina la necesidad de aplicar insecticidas o productos químicos en tus plantas.

Caza al acecho: Su camuflaje le permite permanecer inmóvil durante horas esperando a su presa, por lo que no causa desorden ni destruye el follaje.

Dato importante: Las mantis religiosas no son venenosas ni representan ningún peligro para humanos ni mascotas. Aunque sus patas delanteras prensiles impresionan, no pican ni transmiten enfermedades.

Qué significa tener una en casa

Buena suerte y prosperidad: En el Feng Shui y otras corrientes energéticas, la visita de una mantis se asocia con el equilibrio, la buena fortuna y la protección del hogar.

Paciencia y serenidad: Por su postura inmóvil (que parece de oración o meditación), simboliza la calma, la intuición y la capacidad de actuar en el momento justo.

Transformación y renovación: Al mudar de piel a lo largo de su crecimiento, representa procesos de cambio personal y adaptación.

¿Qué hacer si encuentras una?