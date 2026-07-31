Así es como esta ave estira su cuello como en las caricaturas

Cuando encuentras videos de esta ave resulta sumamente particular observar que en un principio parece que no tiene cuello, pero al momento de usarlo para cazar… lo estira como si de una caricatura se tratara. Conoce a la Garcita Verde y cómo logra este estiramiento bastante particular, que le sirve para alcanzar su alimento de manera efectiva.

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¿Cómo funciona el cuello de la Garcita Verde?

Esta ave se encuentra principalmente en arroyos tranquilos o también en riberas con sombra. En general es solitaria en la mayoría de las temporadas y también se podría decir que es reservada. Los sitios donde vive son de vegetación densa o de pequeñas extensiones de agua. Cuando se encuentra en áreas abiertas sube y baja su cresta además de mover la cola… para indicar que se encuentra nerviosa.

Sus dimensiones rondan entre los 46 centímetros de largo, 68 de punta a punta y llega a pesar 250 gramos. Justamente cuando se para en la orilla de los ríos o cerca de espacios de agua se ve pequeña, pero la magia de su cuello ocurre cuando se descomprime. Este se encuentra doblado en forma de “S” y pegado a su pecho.

Por eso los videos que se encuentran de ellos generalmente son donde su cuello es activado para acercarse al agua, esperar que lleguen los renacuajos, peces, camarones o hasta ranas y así devorarlos, pareciendo una creación de los dibujos animados. Se estima que tienen un aproximado de vida de 8 años.

#animales #gabogabb #curiosidades ♬ sonido original - gabogabb @gabogabb DÍA 155 DE 365 🗓️ La garcita verde habita desde el sur de Canadá hasta el norte de Sudamérica. Mide entre 41 y 46 cm de altura y pesa de 120 a 250 g. Es una de las pocas aves conocidas que utiliza herramientas: deja caer insectos, plumas, pan o pequeñas ramas sobre el agua para atraer peces y capturarlos cuando se acercan. Esta técnica ha sido documentada tanto en libertad como en cautiverio. #AprendeEnTiktok

¿Qué más se sabe de la Garcita Verde y su cuello?

Este animal reside desde Canadá hasta Panamá, incluido el territorio mexicano. En invierno huye de todos sus hábitats, salvo por el sur de los Estados Unidos. Residen permanentemente en las Bahamas, las Antillas y Centroamérica. Y su particular modo de caza indica que se acercan a los cuerpos de agua, incluso dejando carnadas (pedazos de alimentos como pan o hasta insectos) para que sus presas se acerquen y sean comidas por su rápido movimiento de cuello.