Conoce el animal con la vista más poderosa del planeta

Regularmente se habla del animal más pesado, del más rápido, del más peligroso y hasta del más tierno, pero una cualidad que es necesaria para sobrevivir en el mundo salvaje es la vista. Por eso aquí se te indicará cuáles son las especies que mejor desarrollada tienen esta característica, que les sirve para conseguir alimento a grandes distancias.

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¿Cuál es el animal que mejor vista tiene?

Aunque hay decenas de listados en diferentes espacios de divulgación, la realidad es que es complicado dar a un ganador absoluto, sin embargo la ciencia explica que los animales - tomando a un grupo - que mejor tienen agudizado este sentido son las aves rapaces. La vista de estas especies es verdaderamente un hito entre los seres vivos.

Esto es así porque las rapaces como águilas, halcones y gavilanes requiere de una detección de alimento mientras se encuentran volando muy alto. Sus sistemas visuales priorizan la resolución máxima. “La visión de una rapaz es entre tres y cinco veces más detallada que la de los humanos”, indica el profesor Thomas Cronin, de Ciencias Biológicas en el University of Maryland, Baltimore County.

Es decir, siendo todavía más prácticos, la visión de un águila es como si se viera utilizando unos binoculares de alta gama. Estos animales tienen ojos grandes en proporción a su cuerpo y concentran más fotorreceptores, las cuales son células especializadas que detectan la luz en la retina. Todo eso es una combinación ganadora que le permite a estas aves identificar a sus presas desde distancias que parecería imposible de lograr.

#VidaSalvaje #naturaleza ♬ sonido original - CuriosidAnimal @curiosidanimal.esp ¡Descubre el fascinante mundo del halcón peregrino en nuestro último video! Este impresionante ave no solo ostenta el título del animal más rápido del planeta, sino que también posee una visión extraordinaria, hasta 8 veces más aguda que la de los humanos. Aprende cómo esta habilidad le permite detectar a su presa a más de 3 km de distancia y ver con claridad a 300 km/h. Además, exploraremos su único "tercer párpado", diseñado para proteger sus ojos mientras vuela a grandes velocidades. No te pierdas esta aventura visual que te llevará a los cielos. ¡Dale like y comparte este video para que más personas descubran la maravilla de la naturaleza! #HalcónPeregrino

¿Cuál es el animal con peor vista del mundo?

Tal como ocurre con los que tienen la mejor vista, algunos de estos viven en entornos específicos, tal como los que están acostumbrados a la oscuridad. Sin embargo otros tantos que parecería que al menos tienen vista normal, no es así, por eso aquí un top4 que puede dejar conforme a todos.