¿Termitas en casa? Los peligros más comunes y cómo reaccionar rápido
Termitas en el hogar. Conoce los principales riesgos y cómo actuar de inmediato.
Diferentes investigaciones difundidas por universidades de distintos países remarcan que los insectos son los animales más abundantes, diversos y adaptables de todo el planeta Tierra. Desde la Comisión Europea sostienen que se calcula que los insectos representan más del 80% de todas las especies de animales vivas en el mundo.
Este datos sorprendente explica que, vayamos a donde vayamos, algún insecto de seguro vamos a encontrar. En México existen muchos, algunos forman parte de la gastronomía local, mientras que otros realizan valiosos aportes al ecosistema. Sin embargo, ciertos insectos entran en la denominación de plagas y demandan esfuerzos para combatirlos.
¿Qué son las termitas?
En esta oportunidad, posaremos nuestra lupa sobre las termitas, insectos que se caracterizan por ser de tamaño pequeño, de cuerpo blando, con alas largas y membranosas, y con antenas que son filiformes o moniliformes, de acuerdo a un informe difundido por la Academia Entomológica de México.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad precisa que las termitas se han dispersado en el mundo debido al comercio internacional. Al respecto, señala que estos insectos han sido detectados en huacales, cajas y tarimas, además de embarcaciones.
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En este punto, advierte que las termitas tienen un alto potencial de dispersión y de reproducción. Además, remarca que las nuevas poblaciones establecidas pueden pasar desapercibidas por muchos años y que las técnicas de erradicación no han sido suficientes.
Peligros de las termitas en casa
Tras los datos señalados, las termitas son sin lugar a dudas seres interesantes de conocer, pero no dentro de nuestra casa. En este marco, a continuación se detallan los peligros de que estos insectos lleguen a nuestros hogares y cómo debemos de reaccionar ante ellos:
Los peligros más comunes
- Daño estructural severo: Consumen la madera desde adentro hacia afuera, dejando una fina capa externa intacta. Pueden debilitar vigas de techo, tirantes, marcos de puertas y pisos de parquet hasta provocar colapsos locales.
- Plaga "invisible" y silenciosa: A diferencia de las hormigas o cucarachas, las termitas evitan la luz solar y la exposición al aire. Cuando los daños se hacen visibles a simple vista, la infestación suele llevar años establecida.
- Pérdida de valor de la propiedad: La afectación en la estructura fija del inmueble genera costos de reparación muy elevados que superan con frecuencia el valor del tratamiento de control de plagas.
- Afectación a bienes y documentos: No solo atacan vigas o muebles; también destruyen libros, documentos en papel, aglomerados, zócalos, bastidores y paneles de durlock/yeso.
Señales clave para detectarlas a tiempo
- Sonido hueco: Al golpear marcos de puertas, zócalos o tirantes, la madera suena vacía.
- Túneles de barro o "cordones": Las termitas subterráneas construyen pequeños tubos de tierra y saliva a lo largo de paredes o cimientos para desplazarse sin quedar expuestas.
- Alas desprendidas: En primavera o verano, las termitas reproductoras (aladas) salen a fundar nuevas colonias. Si encuentras alas transparentes cerca de ventanas o zócalos, hay un termitero activo cerca.
- Polvillo parecido al serrín (frass): Las termitas de madera seca expulsan diminutos gránulos de excremento fecal con apariencia de arena fina o granos de sal/pimienta.
Plan de acción inmediato
- No alteres ni rocíes la zona afectada: Evita aplicar insecticidas comerciales en aerosol (como espray para moscas o cucarachas). Esto no elimina la reina ni el termitero subterráneo; solo repele a las obreras hacia otras áreas de la casa, dispersando la plaga.
- Aísla la zona y conserva muestras: Si encuentras insectos alados o alas en el suelo, junta algunos en un frasco cerrado con un poco de alcohol. Esto permitirá al técnico identificar con precisión si se trata de termitas de madera seca, subterráneas o simplemente hormigas aladas.
- Corta las fuentes de humedad: Las termitas subterráneas necesitan humedad constante para sobrevivir. Repara fugas en tuberías, filtraciones en paredes y evita el contacto directo entre tierra húmeda y estructuras de madera.
- Contacta a un profesional especializado en xilófagos: Los tratamientos efectivos requieren cebos con inhibidores de síntesis de quitina o barreras químicas profesionales que erradiquen el termitero completo desde su matriz.