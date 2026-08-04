Pez loro: cómo come, dónde vive y por qué es una de las especies más raras del océano

El reino animal no deja de sorprendernos nunca y es que la variedad de especies que habitan la Tierra es tan grande que parece que nunca podremos conocerlas a todas. En México existe una extraordinaria biodiversidad acuática que contiene más de 2.600 especies de peces.

Al estar ubicado entre los océanos Pacífico y Atlántico, el país tiene una ubicación privilegiada que le permite recibir múltiples especies de peces. Teniendo en cuenta que muchos de ellos son muy particulares, se desarrollan investigaciones para conocerlas.

¿Qué es el pez loro?

En esta oportunidad, el pez loro toma el protagonismo ya que forma parte del gremio de herbívoros que controlan las poblaciones de algas en los arrecifes de coral a través del pasto, según el Centro de Actividad Regional para Especies y Áreas Especialmente Protegidas del Caribe. La entidad precisa que los peces loro tienen una historia de vida compleja, donde algunas especies dependen de la existencia de varios hábitats marinos para completar su ciclo de vida.

Por su parte, el Acuario de la Bahía de Monterey añade que los peces loro pueden presentar tonos rojos, verdes, azules, amarillos, grises, marrones o negros. En este marco, explica que tienen un segundo conjunto de dientes: los dientes faríngeos, ubicados en la parte posterior de su garganta.

Lo que no sabías del pez loro

Tras conocer algunos detalles sobre el pez loro, resulta interesante ahondar en algunas particularidades. Es por eso que se le encomendó a Gemini (Inteligencia Artificial) resumir la información de diversas fuentes bibliográficas para conocer más sobre esta especie:

Son los mayores "fabricantes" de arena blanca

Casi toda la roca de coral que ingieren se elimina en forma de fina arena de carbonato de calcio. Un solo pez loro adulto puede excretar entre 200 y 1000 kilogramos de arena al año. Muchas de las playas paradisíacas de arena fina en el Caribe o las Maldivas fueron producidas por la digestión de estos peces.

Duermen dentro de un "saco de dormir" de moco

Durante la noche, varias especies de pez loro secretan un capullo transparente de mucosidad a través de sus agallas. Esta burbuja envolvente cumple dos funciones cruciales:



Enmascara su olor contra depredadores nocturnos como morenas y tiburones.

Actúa como un sistema de alarma: Si un parásito o depredador toca la membrana, el pez despierta instantáneamente para escapar.

Pueden cambiar de sexo y color