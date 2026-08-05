La amenaza que persigue a la vaquita marina: causas y riesgos de su inminente desaparición

Las aguas que rodean a México no solo ofrecen paisajes paradisíacos que invitan a turistas de todo el mundo, sino que atesoran diferentes especies de seres vivos que deslumbran con su belleza y particularidades. Diferentes estudios han posado la lupa sobre estos animales y han revelado datos sorprendentes, muchos de ellos que despiertan alertas.

Es en este marco que el protagonismo de este artículo lo tendrá la vaquita marina, el único mamífero marino endémico de México y que actualmente atraviesa una situación crítica al ser amenazada por la pesca ilegal, de acuerdo a un informe de la Universidad de Guadalajara.

¿Qué es la vaquita marina?

La vaquita marina es un animal pequeño y robusto que vive sólo en México y es el más pequeño de los cetáceos, señalan desde la Universidad de Veracruz. Se trata de una especie que mide alrededor de 1.5 metros en su etapa adulta y que se reproduce cada uno o dos años para tener una sola cría.

En este marco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente precisa que la vaquita marina habita en el norte del Golfo de California. Además, da cuenta de otros nombres con los que se conoce a este animal como Cochito, Marsopa vaquita, Vaquita, Vaquita de mar y Marsopa del Golfo de California.

Vaquita marina en peligro

El escrito de la Universidad de Guadalajara remarca que las vaquitas marinas no son cazadas por su carne y ni siquiera figuran entre las principales opciones de los pescadores del Golfo de California. Sin embargo, “la pesca ilegal de la totoaba sí representa una oportunidad de negocio para pescadores debido a la demanda de la carne de ese pez en China”, por lo que el uso de redes para este proceso es una seria amenaza para la especie.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente advierte que la vaquita marina enfrenta un declive en su población debido a diferentes causas como lo son la captura incidental, el aumento de la actividad pesquera y la limitada tasa de crecimiento poblacional. Por lo tanto, y al ser una especie endémica y emblemática, destaca que se realizan importantes esfuerzos para su protección y conservación.

Con ayuda de Gemini (Inteligencia Artificial) se han analizado diferentes fuentes de información para determinar cuáles son los riesgos y consecuencias de la desaparición de la vaquita marina:

