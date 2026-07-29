Zanate Mayor: El aliado inesperado en el control de plagas agrícolas

Las aves forman parte de los seres vivos con más especies y subespecies en el mundo. En México existe una gran variedad que se destacan por sus colores, su canto, forma de vida e impacto, tanto positivo como negativo, en los ecosistemas.

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Recorrer el país permite descubrir cada una de estas especies y maravillarnos con sus particularidades. En este marco, hoy la propuesta invita a conocer sobre el Zanate Mayor y por qué es considerado como un aliado contra las plagas agrícolas.

¿Qué es el Zanate Mayor?

El Zanate Mayor es una especie común en México, adaptable a zonas urbanas, parques y campos, según precisan desde la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México. Añaden que, en experimentos, ha mostrado que puede cambiar de estrategia cuando una tarea deja de funcionar y resolver problemas nuevos para obtener alimento.

Por su parte, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) explica que es fácil distinguir al macho de la hembra, tanto por una marcada diferencia de color como de tamaño. El macho, señala, es de colores oscuros y tornasolados y es casi dos veces más grande que la hembra, la cual es de color marrón.

Un aliado contra las plagas

Dentro de los datos difundidos sobre el Zanate Mayor, el IIES remarca que los grupos de esta ave se pueden establecer cerca de cuerpos de agua, en pastizales, en zonas agrícolas y ganaderas, en parques, jardines, basureros e ¡Incluso en campos de golf. De todos modos, algo que en verdad llama la atención, es que se trata de una especie con un impacto muy positivo en el ámbito de la agricultura.

Diferentes fuentes bibliográficas señalan al Zanate Mayor como un controlador biológico clave para diversos cultivos. La dieta omnívora e hiperadaptable de esta especie aporta beneficios significativos en el manejo integrado de plagas:

Depredación masiva de insectos perjudiciales

Durante las etapas de preparación del suelo (arado) y crecimiento vegetativo, las bandadas de zanates devoran enormes cantidades de invertebrados que dañan las raíces y hojas:



Gusanera y orugas: Consumen larvas de lepidópteros como el gusano cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda).

Coleópteros y escarabajos: Capturan gallinas ciegas (Phyllophaga spp.) y picudos que atacan cultivos de granos y hortalizas.

Saltamontes y langostas: Ayudan a frenar brotes de ortópteros antes de que se conviertan en plagas devastadoras.

Control de pequeños vertebrados e invertebrados del suelo

Además de insectos, el zanate consume caracoles, babosas y pequeños roedores que afectan la germinación y la salud de las plantas, actuando como un limpiador general del ecosistema agrícola.

Estrategias para aprovechar sus beneficios sin sufrir daños