¿El zorro es un animal experto en engañar como dicen los dibujos animados?

Es básicamente aceptado en automático, que el zorro es un animal astuto y hasta engañador. En diversos cuentos o fábulas se le observa como un personaje que sabe salirse con la suya gracias a los engaños que práctica constantemente. Sin embargo, la naturaleza te explica cómo son en realidad estos animales que sobre todas las cosas… son muy inteligentes.

¿Cómo es un zorro en la vida real?

Entonces, primero se debe dejar a un lado toda comprensión de este animal con base en lo que sucede en las historias fantásticas como cuentos o caricaturas. El zorro pertenece a la familia de los cánidos y suele ser de tamaño pequeño. Son animales bastante solitarios e independientes, razón por la que no fueron domesticados, aunque son altamente eficientes para acabar con plagas en ciertas plantaciones de frutas.

Lamentablemente, en zonas donde se le introdujo de manera “artificial”, son un grave problema al acabar con otras especies, como lo es en el caso del territorio australiano. En general, este animalito se encuentra en todas las regiones del mundo, sin embargo el zorro se encuentra plenamente extendido en Europa y la zona norte del continente americano.

Lo que sí es cierto con esta especie, es que suele ser bastante escurridizo, es astuto y sumamente inteligente. Muchos expertos destacan su capacidad de adaptación, la cual se presenta en temas como los diferentes climas e incluso las dietas que practican en los entornos donde se desenvuelven, siendo un omnívoro por excelencia. En ese sentido, se entiende que su capacidad para evitar problemas y adaptación le ha permitido ser de los pocos animales que han podido extenderse durante muchos años en distintos territorios del planeta.

¿Es posible tener un zorro de mascota?

La respuesta inmediata es que no. Aunque incluso hay zorros que son parte de proyectos para conseguir animales totalmente domesticados, lo que pasa con algunos es que pueden ser amansados. Sin embargo, no responden como lo haría un perro, que incluso también forman parte de la familia de los cánidos.

Un zorro regularmente requerirá de espacios libres dónde desarrollar su naturaleza como especie, pues en caso contrario se estresan e incluso podrían presentar actitudes hostiles hacia quienes les cuidan. Aunque pueden adaptarse hasta cierto punto a la convivencia con humanos, definitivamente no son animales que deban tenerse como mascotas, indicando que en algunos países está prohibido tenerles en cautiverio.