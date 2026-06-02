Esta leyenda dice que Chichén Itzá fue construida por extraterrestres: qué opina la arqueología

Chichén Itzá es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo y una de las mayores muestras del conocimiento científico, astronómico y arquitectónico desarrollado por la civilización maya. Sin embargo, su impresionante diseño y los fenómenos que ocurren en la pirámide de Kukulkán han dado origen a numerosas teorías que aseguran que fue construida por extraterrestres.

La idea ha circulado durante décadas en documentales, programas de televisión y redes sociales. Incluso existen historias populares que afirman que seres de otros planetas ayudaron a levantar la ciudad debido a la precisión de sus construcciones. Pero ¿qué dice realmente la arqueología sobre esta teoría?

¿Cuál es la leyenda que relaciona a Chichén Itzá con extraterrestres?

La teoría de los antiguos astronautas sostiene que diversas civilizaciones antiguas recibieron ayuda de visitantes extraterrestres para construir monumentos considerados demasiado avanzados para su época. Dentro de esta narrativa, Chichén Itzá suele aparecer junto a las pirámides de Egipto, Stonehenge y otros grandes complejos arqueológicos.

|Google Maps.

La creencia ganó popularidad debido a la alineación astronómica de la pirámide de Kukulkán, el fenómeno de luz y sombra que ocurre durante los equinoccios y la precisión matemática presente en muchos de sus edificios.

Para algunos creyentes, estas características serían prueba de conocimientos imposibles de obtener sin ayuda extraterrestre. Sin embargo, los arqueólogos sostienen una explicación muy diferente.

¿Qué opina la arqueología sobre esta teoría?

La comunidad científica rechaza la idea de que Chichén Itzá haya sido construida por extraterrestres. Las investigaciones realizadas durante décadas han documentado cómo los mayas desarrollaron avanzados conocimientos en astronomía, matemáticas, ingeniería y urbanismo que les permitieron construir ciudades monumentales sin necesidad de intervención externa, según información recopilada por History.

Además, los hallazgos arqueológicos continúan revelando evidencias del desarrollo gradual de la ciudad. Exploraciones recientes han descubierto cuevas rituales, ofrendas ceremoniales y estructuras ocultas dentro y debajo de la pirámide de Kukulkán, elementos que ayudan a comprender cómo evolucionó el sitio a lo largo de los siglos, señaló el INAH en 2019 tras el hallazgo de un santuario en su interior.

Lejos de apuntar hacia una intervención extraterrestre, estos descubrimientos refuerzan el conocimiento que los mayas tenían sobre su entorno, sus creencias religiosas y la planificación arquitectónica.

Los conocimientos mayas que explican el misterioUno de los argumentos más utilizados por quienes apoyan la teoría extraterrestre es la precisión astronómica de Chichén Itzá. Sin embargo, los especialistas explican que los mayas fueron observadores excepcionales del cielo y desarrollaron calendarios complejos basados en los movimientos solares, lunares y planetarios.

La famosa serpiente de luz que parece descender por la escalinata de Kukulkán durante los equinoccios no es un accidente ni un fenómeno inexplicable. Se trata de un efecto diseñado por arquitectos mayas que comprendían perfectamente la trayectoria del Sol y la incorporaron a la construcción del templo.

La evidencia arqueológica demuestra que los mayas poseían conocimientos científicos suficientes para crear monumentos capaces de interactuar con fenómenos naturales de manera extraordinariamente precisa.

Por qué la teoría extraterrestre sigue siendo popular

A pesar de la falta de pruebas científicas, la idea continúa fascinando a muchas personas porque intenta explicar la grandeza de las civilizaciones antiguas mediante elementos misteriosos o sobrenaturales.

Incluso en Yucatán existen relatos populares que relacionan las pirámides con visitantes de otros mundos, especialmente durante celebraciones como el Día Mundial del OVNI. Estas historias forman parte del folclore moderno y del interés que despiertan los grandes monumentos históricos.

Según diversas publicaciones dedicadas a estos temas, como en la Revista Yucatán, la teoría se ha mantenido vigente gracias a documentales, programas de entretenimiento y contenido viral en internet.

El verdadero legado de Chichén Itzá

Para los arqueólogos, el mayor misterio de Chichén Itzá no es la presencia de extraterrestres, sino la enorme capacidad intelectual y organizativa de la civilización maya.

Las investigaciones continúan revelando nuevas estructuras, cavernas rituales y elementos arquitectónicos que permiten comprender mejor cómo vivieron sus habitantes y cómo lograron construir una de las ciudades más impresionantes de Mesoamérica.

La evidencia científica apunta a que Chichén Itzá fue una obra humana desarrollada por los mayas a lo largo de generaciones. Su construcción representa uno de los mayores testimonios del ingenio, la organización y el conocimiento de esta antigua civilización, sin necesidad de recurrir a explicaciones extraterrestres.