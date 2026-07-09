Conoce los 4 inframundos de los mexicas

Cuando uno se sumerge en la realidad del pensamiento de los pobladores del México Antiguo, entiende también de mejor manera lo que ocurría con su perspectiva de la muerte. No se trataba de un final, sino de una nueva etapa con recorridos llenos de retos y aventuras. Y aunque se entiende de manera bastante general el lugar de los muertos de los mexicas… realmente se tienen registro de 4 inframundos. Conoce cada uno de ellos a continuación.

Dos hermanos buscan y encuentran refugio al escapar de seres extraños. “Invasión” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

¿Por qué los mexicas tenían 4 inframundos?

De manera breve es útil indicar que el inframundo para los mexicas (y de forma parecida otros pensamientos mesoamericanos) no era un lugar de eterno castigo. Aunque sí hay cierto entendimiento de oscuridad y final de una vida, este espacio era más una etapa donde te enfrentabas a una nueva travesía buscando el descanso eterno. Así se veía cada uno de los 4 inframundos.

Mictlán

Probablemente este sea el más conocido, regido por Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl, donde llegabas precisamente ante ellos cuando lograbas superar 9 distintas pruebas donde atravesabas ríos, sobrevivías a ráfagas gélidas, senderos de obsidiana y nieves eternas. Todo esto con el xoloitzcuintle que servía de guía. Pero aquí solamente eran recibidos los que murieron de “manera natural” o por enfermedades.

Chichihuacuauhco

Aquí el ambiente estaba envuelto de pura bondad, pues llegaban los bebés que nacían sin vida o que murieron sin consumir alimento sólido. Por eso, vivían en eterna comodidad gracias a un árbol nodriza, lleno de frutos con pechos femeninos que los alimentaban de leche todo el tiempo que quisieran.

Tlalocan

En el tercero de los inframundos se encuentra relacionado con las muertes por culpa del “agua”. Ya sea por ahogamiento o al ser alcanzados por un rayo, llegaban a un espacio paradisiaco que estaba controlado por Tlaloc… dios de la lluvia. Todo esto estaba plagado de vegetación y flores, lo cual lo convertía en un deleite absoluto.

La morada del Sol

Si en vida tuviste la dicha de morir como guerrero o siendo mujer fallecida en el parto, llegaban directo como acompañantes del astro en su viaje hasta el mediodía. Esto ocurría durante 4 años hasta que te convertías en un colibrí, volando libre por la tierra para consumir el néctar de las flores al gusto.