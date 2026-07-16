Esta es la historia mesoamericana sobre el origen del hombre a través del maíz

Cada una de las culturas y religiones tienen una forma de narrar el origen del ser humano. En ese sentido, las culturas mesoamericanas no podían fallar, pero en esta ocasión se indicará lo que dice el Popol Vuh. Este libro sagrado para los mayas indica que la humanidad fue creada gracias al maíz… después de otros intentos fallidos.

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¿Cómo se originó la humanidad gracias al maíz?

Aunque los dioses crearon la tierra, las montañas, los ríos y los animales, ninguno de ellos les alababa. Fue por eso que vieron la necesidad de crear al ser humano, situación que los sustentaría con base en las oraciones y en las ofrendas. Aunque en el primer intento fallaron formando a los humanos con barro, eran blandos y sin forma. Balbuceaban cosas sin sentido y se disolvían en agua… por ello los dioses los destruyeron.

En el segundo intento probaron con la madera. En ese caso, los humanos hablaban, se multiplicaron por la tierra pero no tenían memoria, corazones, humedad en su carne y tampoco poseían sangre. Por ello no recordaban a sus creadores, siendo seres autómatas que evidentemente tampoco podían adorar. Y de nueva cuenta, los dioses los destruyeron… pero ahora con un diluvio.

Ya en el tercer intento, los dioses acudieron al maíz blanco y amarillo. Este estaba escondido en una montaña llamada Paxil. Fueron el loro, el cuervo, el coyote y el zorro quienes guiaron a los dioses hacia este elemento. La diosa Xmucané molió el maíz y lo combinó con agua para formar a los primeros 4 verdaderos hombres. Posteriormente crearon 4 mujeres, las cuales consumaron la propagación de todos los linajes mayas k’iche’.

¿Por qué los mayas eligieron al maíz como el origen del ser humano?

Este relato no habla solamente de un texto sagrado-poético, sino de una verdad alrededor de un elemento que fue base de la vida de muchos pueblos mesoamericanos. En la dieta maya el 60 u 80 por ciento de su consumo de calorías provenía del maíz. Incluso análisis de isótopos de antiguos huesos indican alta ingesta de este alimento. El pueblo maya literalmente era lo que comía, desde el ámbito biológico y cultural. Los cuerpos de estos seres humanos estaban constituidos de nitrógeno, carbono y los minerales del maíz.