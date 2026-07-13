¿Para qué servían las pirámides en las civilizaciones prehispánicas?

En la actualidad el turismo en muchas partes de México tiene como base las pirámides y lo que quedan de dichos espacios que lucieron majestuosos y gloriosos cuando las civilizaciones prehispánicas que las construyeron estaban en su auge. Sin embargo, de qué servían y por qué eran tan importantes. He aquí la respuesta que otorga la arqueología.

¿De qué servían las pirámides en las civilizaciones prehispánicas?

Mientras que en otras culturas del mundo las pirámides servían como sepulcros, en las civilizaciones que poblaron el México Antiguo se trata de un espacio con diferentes enfoques. Por eso se debe indicar que estas estructuras vivieron sus años dorados precisamente cuando las diferentes culturas dejaron el sedentarismo para instalarse en algunos puntos exactos de la geografía de esta región.

De manera muy evidente, estos asentamientos monumentales se convirtieron en edificaciones permanentes que en muchos sentidos se convirtieron en el centro de la vida misma. Uno de sus objetivos principales tenía relación con el culto público, pues allí se congregaban habitantes del un lugar específico, esto para celebrar sus rituales fundamentales.

Es decir, las pirámides no son ni eran exclusivamente construcciones arquitectónicas ni de ingeniería, sino parte de una cosmovisión configurada y reiterada donde se les percibía como la representación de montañas sagradas. Realmente para los pueblos antiguos, ahí era el centro del universo, donde también se muestran indicios de una compleja construcción del tejido social.

¿Generalmente cómo estaban construidas estas pirámides?

Realmente las pirámides eran de tamaños, formas y decoraciones diferentes. Sin embargo, también tenían aspectos bastante similares como dimensiones y ubicación respecto a las construcciones que la rodeaban. Evidentemente levantarlas requería de la participación de grandes grupos de personas, situación que necesitaba de alta capacidad de convocatoria y organización eficiente.

Como indican algunas fuentes, aunque eran comunes las bases cuadradas o rectangulares escalonadas, hay variantes únicas como las yácatas purépechas (forma de herradura) o la propia base circular de Cuicuilco. Mientras que algunos estudios arqueológicos presumen que era común que nuevas pirámides se levantaran sobre otras antiguas, con ciclos de renovación cada 52 años, culpa de ciertos calendarios mesoamericanos.