Conoce TODO sobre los hombres verdaderos... creados por los dioses mayas

Tal como se ha expresado y descubierto gracias a diferentes ciencias como la arqueología, los mayas indicaron que en el inicio el ser humano llegó a la existencias después de algunos intentos creativos fallidos por parte de los dioses. Estos lograron su cometido gracias al maíz… surgiendo primero 4 hombres verdaderos. Estos eran bastante particulares, diferentes del resto de la humanidad. Conoce a continuación todos los detalles.

¿Quiénes son los 4 hombres verdaderos creados por los dioses mayas?

Tras intentar con barro y madera, los dioses crearon satisfactoriamente primero a los 4 hombres verdaderos, mismos que llevaban los nombres de Balam-Quitzé, Balam-Acab, Mahucutah y Iqui-Balam. Estos 4 comenzaron la historia de la raza humana, sin embargo no fueron nacidos ni engendrados. Fueron creados por los dioses mayas, que se percataron de inmediato que los hombres podían ver y entender todo lo que rodeaba al mundo.

Eso de inmediato trajo un dilema por parte de los dioses, pues aunque uno de los problemas de los humanos de madera y los de barro es que eran inútiles para alabarlos… estos nuevos seres creados sabían demasiado. La realidad es que Balam-Quitzé, Balam-Acab, Mahucutah y Iqui-Balam se mostraron agradecidos desde el principio, pero algo “no cuadraba”.

En ese sentido, los dioses entraron en discusión para ver cuál sería la resolución. Sus seres creados para alabarles tenían básicamente una posición divina, pues entendían y conocían todo. Por eso, les “nublaron” la vista para que solamente alcanzaran a distinguir lo que tenían cercano. Así, iniciaba una nueva era conforme a lo que hoy son los seres humanos.

¿Cómo fue que los 4 hombres verdaderos nacieron?

Esta historia se logró gracias a que los animales (coyote, loro, cuervo y el zorro) vieron los intentos fallidos de los dioses, para llevarles a una montaña donde estaba el maíz. Así, con este elemento en sus presentaciones blancas y amarillas lograron la creación de los 4 hombres verdaderos. Ante ello, también crearon a sus 4 parejas mujeres, lo que sería la forma en que la raza humana (ya con sus “poderes” velados) se propagó a lo largo de todo el territorio, gracias a los dioses mayas.