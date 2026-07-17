Conoce la historia del niño que descubrió a Tutankamón

De manera local se indica que el verdadero héroe en cuanto al descubrimiento de los restos del que hasta ese momento era un rey egipcio desconocido, fue un niño de 10 años. Conoce cómo un accidente cambió la historia de un hombre que se convirtió en una pieza elemental en la narrativa de los egipcios. Así fue como se supo de la existencia de Tutankamón.

¿Cómo fue que un niño descubrió la tumba de Tutankamón?

La historia conocida fue la que compartió el arqueólogo, Howard Carter. Este era el dueño de la misión que estaba buscando hallazgos en el conocido Valle de Los Reyes, pero se indica - tal como él lo narra en sus memorias - que la expedición realmente estaba a punto de fenecer. Habían trabajo mucho y no habían encontrado nada, hasta que el milagro ocurrió el 4 de noviembre de 1922.

El arqueólogo indica en sus relatos que ese día se descubrió un escalón de piedra, el cual dio la oportunidad de entrar a la tumba de Tutankamón. Sin embargo, Mohamed Abdel Rasul (nieto del niño de la historia) indica que ese descubrimiento se dio gracias a un infante que trabajaba en la expedición. Este pequeño tenía 10 años y llevaba agua todos los días a las personas que trabajaban bajo el implacable sol, cuando en su segunda vuelta del día… halló la tumba.

El agua para las personas que trabajaban en estas labores en Egipto se trasladaba en un burro y fue que tropezando con un escalón que daba entrada a la tumba, se logró un hallazgo histórico. Hasta ese momento no se sabía nada de Tutankamón, pero eso cambió todo. Sin embargo, Husein Abdel Rasul nunca recibió el reconocimiento, el cual trata de ser propagado por su nieto y la familia, que con muchos problemas económicos... sostenía un café donde hasta 2016 trataba de convertir en un modesto museo.

¿Por qué fue importante el hallazgo de la tumba de Tutankamón?

A grandes rasgos se indica que Tutankamón era un rey desconocido hasta ese momento. Se le bautizó como el Niño Rey, pues ascendió al trono a los 12 años y falleció súbitamente a los 20. También se asegura que es el primer rey monoteísta de los egipcios, según los datos obtenidos. Por eso resulta bastante particular que al niño convertido en rey… le descubrió otro niño que le permitió contar su historia al mundo.