Conoce los principales alimentos de las civilizaciones mesoamericanas

Las civilizaciones prehispánicas tenían una forma de entender al mundo distinta a lo que los conquistadores percibían, por ello el tema de los alimentos también vivió un contraste marcado para muchos. En ese sentido, es necesario entender cuál era la base de comida por parte de los pueblos del México Antiguo. Así lo narra Bernardino de Sahagún.

¿Cómo veían los mesoamericanos el tema de los alimentos?

En su Historia General de las Cosas de la Nueva España, Sahagún indica que los alimentos para los pueblos originarios tenían el carácter de sagrado. Se indica que el tlatoani enseñaba a las personas a entregarse a la vida del cultivo en todas sus presentaciones en una tierra donde se transportaban encima de un lago.

Allí por supuesto había una total conexión con este tema proveniente desde los dioses. Tláloc o Quetzalcóatl intervenían con la lluvia y los vientos para que la tierra fuera “bendecida”. Mientras que Chicomecoátl (diosa de los mantenimientos) fue considerada la primera mujer que hizo tortillas y otros manjares guisados, como lo describe el historiador. Además, aparece la figura de Xiuhtecuhtli, quien era el dios del fuego, que por supuesto tenía una connotación alrededor de cocinar ciertas comidas. En dicho sentido, existía relación de dioses con el pulque, la pesca y las aves, todo en relación de los alimentos que eran vitales para el desarrollo de la vida y el ser mismo.

¿Cuál era la base de los alimentos mesoamericanos?

De manera bastante común se habla de la tríada mesoamericana como la base de alimentación de los pueblos del México Antiguo. El maíz, la calabaza y el frijol eran los alimentos que más se consumían y manejaban en sus respectivas variantes, tal como lo indican los elementos utilizados para ofrecer en ofrendas a los dioses. Tamales, atoles, amaranto, mazorcas, pepitas de calabaza o el propio pulque. Mientras tanto, otro de los alimentos que hace falta mencionar, es el chile. Esta era una pieza clave para elaboración de salsas, y que nutricionalmente aporta vitaminas y minerales.