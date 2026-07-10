Conoce este dato de los mayas que te volará la cabeza

Una de las luchas que diferentes ciencias han tomado como bandera incluye esta desvinculación de lo europeo/extranjero como bueno y bien hecho contra lo malo y deficiente de las culturas originarias de esta parte del mundo. Y es que precisamente algunos plantean que cómo es posible que los mayas no descubrieran la rueda. Pero este texto se encarga de contestar esa particular pregunta.

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¿Los mayas no conocían la rueda previo a la conquista?

Precisamente Javier Urcid despliega toda una argumentación basada en distintas disciplinas para indicar qué pasó en Mesoamérica alrededor de la rueda. El doctor en Antropología en la Universidad de Yale argumenta en su texto, “El Concepto de la Rueda en Mesoamérica”, que este invento tiene muchas formas de aplicarse en el entorno… no solo a través del concepto del movimiento giratorio.

Por eso en las civilizaciones prehispánicas como los mayas, además de lo que se aplicó en otras partes del mundo con la implementación en tecnologías de transporte, el concepto de la rueda se utilizó en los malacates para torcer el hilo, troncos de madera para deslizar enormes bloques de piedra o demás objetos pesados o en el fondo esférico como base para hacer manualmente recipientes de cerámica.

Incluso se agrega que la rueda se usaba en la impresión mediante sellos cilíndricos o en la utilización del taladro, lo cual servía para horadar ornamentos de diferentes materiales, ahuecar vasijas pétreas o para hacer fuego. Es decir, aunque en Europa se utilizó - sobre todo - para el transporte… de este lado del mundo el concepto era aplicado en una inmensa variabilidad de asuntos.

¿Los mayas hacían juguetes con la rueda como elemento característico?

Diferentes investigadores indicaron que otro de los ejemplos que agregan argumentos para pensar en la utilización de la rueda en Mesoamérica con los mayas y otros pueblos se encuentra en figurillas y silbatos de barro que representaban ciertos animales… encontrados junto con diversos discos cerámicos. Esto mientras más expertos en el tema indican que estos ejemplos seguramente se trataban de objetos rodantes que tenían ejes de palo y cuatros ruedas.