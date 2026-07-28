Conoce la pirámide más antigua de Egipto

Egipto es uno de los países reconocidos por sus enormes estructuras que se imponen en el intenso e inmenso desierto. Es por eso que Saqqara es tan importante en la historia de dicha nación, pues fue donde descubrieron la Pirámide Escalonada de Zoser. Un trabajo que costó toda una vida, hoy tiene su fruto al ser la labor del descubrimiento con más antigüedad en el mundo arqueológico egipcio.

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¿Cómo se descubrió la pirámide de Zoser en Egipto?

Los trabajos en un inicio cayeron en manos de dos hombres, el segundo fue el que logró una alianza con Jean-Philippe Lauer. Este segundo inició trabajos junto con Cecil Firth cuando solamente se conocía una pequeña parte de la pirámide que más tarde descubriría el complejo funerario del Faraón Zoser, obra de su ilustre arquitecto: Imhotep.

Ante la muerte de Firth, Lauer continuó con las labores, mismas en las cuales siguieron los hallazgos. Incluso, se logró la restauración de una parte del complejo, pues se entiende que antes de que los egipcios vieran las pirámides como sitios donde enterraban a los faraones, estos lo hacían en mastabas, que más bien parecen bancos para sentarse.

Según los estudios realizados, esta tumba/pirámide data del 2260 a.C. y fue con el paso de los años que lograron un trabajo de reconstrucción impecable, el cual permitió al arquitecto francés literalmente entregar su vida por esas glorias arqueológicas. Se indica que hasta el día de su fallecimiento vio y vivió por la que es la muestra más antigua de pirámide en Egipto.

@tiktok.vivas Pocos lo saben y pocos también lo usan, pero la pirámide escalonada de Zóser en Saqqara no solo tiene la entrada principal por el norte. Aquí, en el lado sur, se esconde la llamada Galería de Saita. Un corredor profundo, tallado en la roca hace más de 4.600 años, que nos conduce bajo la pirámide a una serie de pasajes y cámaras. No era la entrada real del monumento, sino un acceso ritual creado siglos más tarde por los sacerdotes de época saíta, que lo reutilizaron para enterramientos. Caminar por aquí es como atravesar un pasadizo secreto: oscuro, silencioso y cargado de historia. ♬ sonido original - Tito Vivas

¿Cómo es la pirámide de Zoser en la actualidad?

De manera breve se describe esta pirámide como parte de una construcción de la tercera dinastía del Faraón Zoser, lograda por el también arquitecto ya mencionado: Imhotep. Sus dimensiones indican 60 metros de altura y 120 de anchura. Cuenta con 6 niveles-escalones tipo mastabas que se encuentran superpuestos. Se le considera la estructura de piedra de gran tamaño más antigua del mundo y fue el modelo que se siguió para la elaboración de pirámides en Egipto.