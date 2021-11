Un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel viaja rumbo a la Tierra.

Un grupo de científicos de la NASA captó la presencia del 4660 Nereus, un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel que de acuerdo con los expertos se espera pase muy cerca de la Tierra en diciembre de 2021.

Aunque han mencionado que no hay motivo para alarmarse, los expertos de la NASA mencionaron que 4660 Nereus pasará a solo 2.4 millones de millas, es decir, 3.9 millones de kilómetros de la Tierra; se espera que este suceso ocurra el 11 de diciembre.

Además, revelaron que se trata de una distancia de potencial peligro, pero que no implica que impacte sobre nuestro planeta. También se estima que este cuerpo espacial vuelva a pasar cerca de nuestro globo el 14 de febrero de 2060, cuando estará a poco menos de 745.645 millas (1,200 kilómetros).

Un asteroide conocido

Este asteroide del tamaño de la Torre Eiffel es un viejo conocido de la Tierra, debido a que fue visto por primera vez en 1982. Desde entonces han existido proyectos para visitarlo, tal es el caso de las misiones NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous-Shoemaker) de la NASA y la misión japonesa Hayabusa, quienes han tenido en su mira la superficie del asteroide, pero hasta el momento dicha idea no se ha llevado a cabo.

