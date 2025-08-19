Eres Hermosa |Capítulo final, Mi Nam y Tae Kyung se buscan a su manera, pero no saben si estarán juntos

¡El final!

Parece que la banda A.N.JELL por fin está funcionando como debería aunque esto no era lo que todos esperaban.

Mi Nam no olvida a Tae Kyung y subió un video cantando una canción especial para ellos.

Los gemelos de nuevo cambian de lugar…

Mi Nam bebe más de la cuenta y queda inconsciente y Tae Kyung le ayuda, justo como al comienzo de esta historia.

La mamá de Tae Kyung intenta arreglar las cosas con su hijo.

¡Mi Nam con su nueva vida, nunca dejó de buscar a su estrella y en el concierto de A.N.JELL finalmente se reencuentran!

Aunque esta debe de viajar, le promete a Tae Kyung volver a verse.

-Nunca perderé la estrella que finalmente tengo yo la atesoraré para siempre

-Bien, nunca la sueltes ya que yo solo brillo únicamente para ti.