El día que María Félix confesó: “Comí carne humana y me gustó"

Para nadie es un secreto que María Félix era una de las actrices más polémicas de su época, además de ser una de las figuras más importantes del Cine de Oro Mexicano. La diva no acostumbraba a dar muchas entrevistas, pero en una de las pocas que le concedió al periodista Ricardo Rocha, contó interesantes anécdotas de su vida privada, pero una de ellas asombró a propios y extraños. La artista confesó haber comido carne humana junto a su hijo Enrique Álvarez Félix, en una visita a Marruecos.

Extranormal | Rugidos [VIDEO] Las dos investigaciones de la noche dejarán helado a más de uno, pues el zoológico que el equipo visitó y la casa abandonada a la que fueron después guardan terribles rituales.



“Yo comí carne humana, y Quique y yo comimos carne humana en un lugar en el Marruecos español, en una ciudad que se llama Chahuen, la ciudad Santa. Estábamos filmando La Corona Negra y nos invitó uno de esos moros notables, y a ese tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no lo sabía”, explicó la actriz.

“La Doña”, como también era conocida, dijo no saber qué era lo que comía hasta que notó la carne rara, y fue entonces cuando le dijeron que se trataba de carne humana; sin embargo, ella dijo que sólo comió porque no sabía de qué se trataba, pues de saberlo jamás la hubiera probado.

Cabe mencionar que existían rumores sobre que María Félix era caníbal, y ese era el secreto se su belleza, pero ella aseguró que comió la carne porque no sabía que era humana: “A mí me gustó. Una cosa como dulzona, una carne extraña, y pregunté, y así me dijeron... ¡Antropófaga yo! Pero no voluntariamente”, agregó la reconocida actriz.