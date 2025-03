Columba Domínguez y su enemistad con María Félix: “Fue una pelada, grosera y majadera”

María Félix fue aclamada por los cineastas, halagada por los hombres y ¿envidiada por las mujeres?

Si bien la La Doña no padeció por falta de empleo ni tampoco sufrió el desamor, dicho en sus propias palabras, sí se distinguió por tener pocas amigas, sobre todo dentro del rubro cinematográfico donde no llevaba una buena relación con sus colegas Katy Jurado, Irma Serrano y Columba Domínguez, por citar algunas.

Este martes se celebra el 96 aniversario del natalicio de Columba Domínguez y recordamos el origen del por qué la reconocida actriz, nacida el 4 de marzo de 1929 en Guaymas, Sonora, fue enemiga de María Félix.

Los roces entre Columba Domínguez y María Félix en “Maclovia”

En entrevista para el programa La Historia detrás del Mito, Columba reveló que ella y la también llamada ‘María bonita’, tuvieron roces durante la filmación de la película “Maclovia” (1948), debido a que la segunda quería que toda la atención se colocara en ella.

Dijo que la protagonista de “Doña Bárbara” siempre fue majadera y le levantaba falsos para hacerla quedar mal frente a su esposo, Emilio “El Indio” Fernández.

“María era una pelada, grosera y majadera. Las calumnias que a mí me lanzaba no las hace un niño de mamila. Decía que yo le manchaba sus abrigos con maquillaje y yo ni siquiera veía los abrigos de la señora. Creo que se le zafaron los tornillos”, comentó la actriz.

María Félix hizo sangrar el brazo de Columba Domínguez

Finalmente, tras aguantar otras groserías y malos tratos de su parte, Columba Domínguez terminó poniéndole un alto.

“Si la enfrenté, tenía que enfrentarla. Precisamente en Maclovia me agarró un brazo aquí y me sangró. Como ella tenía unos brazos gordos, con mis manos le agarré nada más un pedazo porque no me alcanzaba mi mano para más, y casi le arranco yo también el pedazo. Dije: ‘Si se trata de divorcio, me divorcio, pero ahorita el cacho se lo quito a la vieja. María Félix fue una tonta, la verdad, por no decir estúpida”, comentó en la entrevista.

Por su desempeño en “Maclovia”, Columba recibió el premio Ariel por la Mejor Actriz de Reparto. Es una película mexicana de 1948, escrita y dirigida por Emilio Fernández. Fue protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz. La historia se desarrolla en la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán.

Maclovia (María Félix) es la hija del jefe de una comunidad de indios tarascos de la región. Ella ama a José María (Pedro Armendáriz), pero su padre se opone a su relación.