¡Feliz Día del Músico! Este es el Top de los compositores más importantes de México

¿Qué sería de la vida sin la música? Se sabe que los mexicanos somos (muy) fiesteros y la música no puede faltar en ninguna reunión, pero… ¿la música sólo nos acompaña en las festividades? No, los mexicanos tenemos música para todo: momentos alegres y momentos tristes. Así que aprovechamos el Día del Músico para contar algunas cosas que probablemente no sabías y hacer un breve homenaje a los compositores más importantes de México.

A Cada Quien Su Santo | La Reliquia de Santa Cecilia [VIDEO] Fidencio es un joven apasionado por la música que es presionado por sus padres para ser doctor, con ayuda de Santa Cecilia logra cumplir su increíble sueño.

¿Quiénes son los compositores mexicanos más importantes?

¡De Yucatán para el mundo! Todos hemos escuchado (y cantado) algún tema de Armando Manzanero. El tema ‘Somos Novios’ o ‘It’s Impossible’ (por su versión en inglés) ha sido interpretado por grandes estrellas como Frank Sinatra, Elvis Presley, Luis Miguel (bueno, nuestro ‘LuisMi’ hizo ‘maestría’ en Manzanero) Celine Dion, Christina Aguilera y Andrea Bocelli, entre otros.

¿Sabías que ‘El padre de la música ranchera’ fue portero en la primera división del futbol mexicano? Poco se dice de la labor como guardameta de José Alfredo Jiménez (capaz que no era tan bueno), pero no hay mexicano que no haya cantado (por lo menos) un par de temas del compositor guanajuatense.

Te puede interesar: Se cumplen 54 años de la muerte del compositor mexicano Agustín Lara

¿Has escuchado aquel tema que dice: ‘Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David’? Bueno, Manuel M. Ponce fue quien en 1914 escribió la versión final (o más reciente) de ‘Las Mañanitas’. Si bien la festiva canción se gestó años atrás, el arreglo para mariachi que popularizó Pedro Infante, fue escrito por el compositor zacatecano que creciera en Aguascalientes. Si tienes oportunidad de escuchar algún homenaje a Manuel M. Ponce, no desaproveches la ocasión.

Alberto Aguilera Valadez, ‘El Divo de Juárez’, o simplemente Juan Gabriel, es uno de los compositores más grandes que ha dado este país. Se dice que desde los 13 años compuso y desde aquella corta edad no paró. Más de 1,500 artistas alrededor del mundo han grabado algún tema de ‘El Juanga’ y habría compuesto más de 1,800 temas a lo largo de su carrera.

Nuestro ‘Flaco de Oro’ no podía faltar en este conteo. Agustín Lara compuso temas como ‘Farolito’, ‘Mujer Divina’, ‘Aventurera’ y, por supuesto, ‘María Bonita’, el tema que compuso para María Félix. Su carrera fue muy exitosa y se dice que, aunque sólo registró la modesta cantidad de 445 canciones, habría escrito muchos más temas musicales. Natalia Lafourcade rindió un tributo (muy recomendable) a nuestro querido ‘flaco’ en Mujer divina, homenaje a Agustín Lara.

Te puede interesar: Silvia Pinal: Conmemorando a la famosa actriz del Cine de Oro

El tamaulipeco Roberto Cantoral brilló por temas como ‘La barca’, ‘El reloj’, ‘Al final’ y, el tema que ‘El Príncipe de la Canción’ volviera mundialmente famoso en el Festival OTI de 1970, ‘El Triste’. Por cierto, ¿sabías que este tema no habla de un ‘desamor’ de pareja? En realidad Roberto Cantoral la escribió por el fallecimiento de su madre, así lo confirmó el hijo del compositor.

Afortunadamente, los mexicanos podemos presumir de tener más de 10 grandes compositores, por lo que no podríamos dejar de nombrar a Consuelo Velásquez (‘Bésame Mucho’), María Grever (‘Júrame’), Francisco Gabilondo Soler (nuestro querido Cri-Cri), Chava Flores (el cronista de la Ciudad de México), y Joan Sebastian (el muy querido ‘Poeta del pueblo’).

¿Por qué se relaciona a Santa Cecilia con los músicos?

Se dice que Santa Cecilia cantaba en silencio a Dios mientras se escuchaban melodías, lo que la vincula con la música como una forma de devoción espiritual. A pesar de las persecuciones, mantuvo su fe hasta el martirio, convirtiéndose en una figura inspiradora y defensora de los valores cristianos. En 1584, la Iglesia Católica la proclamó patrona de los músicos y por ello, cada 22 de noviembre se celebra el Día del Músico en su honor, destacando la música como una expresión universal.

Al final del día, ‘de músico, poeta y loco todos los mexicanos tenemos un poco’, así que a festejar como Dios manda este 22 de noviembre brindando a salud de los grandes compositores mexicanos.