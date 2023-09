El callejón del diablo: ¿te atreverías a visitarlo?

México, a parte de su comida, se caracteriza por tener una infinidad de leyendas, unas más antiguas que otras, pero todas igualmente aterradoras, y cada una de ellas ha viajado a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, asustando tanto a niños como a adultos, y convirtiéndose en historias contadas de boca en boca, una tradición oral que hace que muchas de estas aterradoras leyendas tengan diversas versiones, tal es el caso del afamado Callejón del Diablo, un lugar emblemático en donde varios han atestiguado ser víctimas de una extraña presencia a la que muchos conocen como Satanás.

Extranormal | El Recipiente del Diablo.

¿Qué pasó en el Callejón del Diablo?

Era una noche como cualquier otra, la luna alumbraba la oscuridad de la avenida que era transitada por una cantidad mínima de coches, extrañamente, la ciudad parecía un poco deshabitada, algo que no era común en la Ciudad de México, en ese entonces aún llamada Distrito Federal.

Un hombre borracho se tambaleaba entre la banqueta y la calle, escena para nada extraordinaria en una ciudad tan grande como el D.F.; cualquiera que lo viera diría que está por desmayarse, caerse y golpearse la cabeza o quedarse ahí dormido hasta que el sol iluminara nuevamente el escenario citadino. Sin embargo, nada de esto sucedió, el borracho continuó caminando hasta llegar a lo que ahora se conoce como el Callejón del Diablo, claro que en ese entonces la calle se concía por otro nombre.

Ahí fue cuando a lo lejos alcanzó a ver una figura y el borracho, en su poca lucidez, pensó que se iba a aprovechar de su vulnerabilidad y asaltarlo o hacerle algo peor, pero en lugar de darse la vuelta y regresar por donde había entrado, decidió correr hacia esta sombra y tratar de enfrentarla, pero con cada paso que daba la extraña figura se volvía cada vez menos humana y más demoníaca, hasta que el borracho confirmó que eso de pie frente a él era Satanás, pero cuando lo notó ya era demasiado tarde, el piso bajo sus pies comenzó a hundirse y no le resultó posible escapar de sus garras.

Hasta ahora las personas que se atreven a adentrarse en este tenebroso callejón aseguran que sienten que el suelo comienza a hundirse cuando son capaces de alcanzar la mitad del largo del callejón y que una atmósfera sofocante los obliga a salir de ahí lo más rápido posible.

Otros cuentan que en realidad la persona que vio al Diablo no era un borracho, si no un joven más cercano a nuestros tiempos que decidió ignorar lo que se decía respecto a ese callejón y que, sin temor a Dios ni al Diablo, caminó una noche por ahí pero se topó con una criatura enorme que comenzó a reírse de él y a expedir un aliento putrefacto, y que por más que ese joven quiso escapar no pudo jamás salir de ahí.

¿Dónde está el Callejón del Diablo?

Al sur de la Ciudad de México es en donde se encuentra el Callejón del Diablo, específicamente en Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. Este callejón se ha convertido en una de las principales atracciones para aquellos amantes del terror y el misterio, y muchos de los que se han atrevido a pisarlo a media noche o a las 3:33 de la mañana, aseguran que la vibra que el lugar emana es algo que no muchos podrían soportar, pues el espacio, además de su leyenda, está ubicado junto a un monasterio, algo que podría sumarle puntos si de misterio se trata.

¿Y tú, te atreves a visitarlo?