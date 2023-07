¿Duendes mexicanos? ¡Conoce la leyenda de los chaneques!

¿Crees en los duendes? Seguro que en algún momento de tu infancia tu abuelita te dijo que te pusieras la ropa al revés y hasta la fecha no sabes con exactitud por qué, pues déjame contarte que esto es debido a que se tiene la creencia de que de esta manera, los chaneques no se robarían a los niños. ¿Quieres saber más sobre ellos? ¡Quédate, pues aquí te voy a contar!

¿Qué son los chaneques?

Bueno, bueno, pero para empezar, ¿qué son los chaneques? Los chaneques son duendes mexicanos que se encargan de proteger y cuidar los bosques, ríos, lagos, selvas y hasta a los animales. Estos pequeños seres suelen ser tan traviesos que seguro has sido testigo de sus bromas sin que te des cuenta, ¿se desaparecen cosas en tu casa?, ¿tu perrito se pelea con algo, pero nunca ves con qué? Pues seguro que esto es obre de los chaneques. Se cree que existen dos tipos de chaneques, tanto buenos, como malos.

Los chaneques buenos suelen ser más sociables, por así decirlo, pues viven normalmente cerca de poblaciones; donde habita mucha gente, aunque son traviesos, no hacen daño. Lo contrario a los chaneques malos, quienes suelen vivir escondidos en cuevas o bosques lejanos a la sociedad, además, cuenta la leyenda que se roban niños para convertirlos en sus sirvientes.

Un dato importante es que no es bueno hacerlos enojar, sean buenos o malos, pues su venganza será hacerte enfermar, no debes de tratarlos mal o ser malo con ellos, pues de lo contrario enfermarán tu espíritu y perderás tu tonallo, lo cual se caracteriza por falta de apetito y energía. Y ¿qué crees? Solo un curandero podrá ayudarte con un ritual y una tregua con aquellos pequeños seres.

¿Cuál es el origen de la leyenda de los chaneques?

La creencia de que estos duendes mexicanos existen, es de la mitología totonaca y que después pasó a la mexica. Ellos están bajo el mando de Chane, Dios de la tierra y el agua, ademas de que vive en el subterráneo. Se cree que los chaneques viven más hacia el sur del país, por Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Guerrero.

¿Cuál es la diferencia entre un duende y un chaneque?

Como ya te mencioné, el chaneque no es más que un tipo de duende. Es conocido que alrededor del mundo, cada sitio tiene su propia mitología y es por ello que existen diferentes tipos de duendes, los cuales a su vez han sido nombrados de diferentes maneras.

¿Los chaneques son lo mismo que los aluxes?

Pero entonces... ¿Qué son los aluxes?, ¿son lo mismo? Pues no, aunque podrían confundirse y parecer que son lo mismo, son más como... primos. Aunque ambos están encargados de cuidar la naturaleza, los aluxes son más pequeños, mientras que los chaneques miden 1.20 cm, sus primos miden apenas unos 20 cm, además, los aluxes no son para nada humanos, así que no lucen como tal, no como los chaneques, quienes parecen un niño con cara de viejito.

Los aluxes se mueven en el inframundo, son deidades menores y viven de dos maneras: de día son estatuas de barro, mientras que de noche cobran vida. Aunque parecieran inofensivos, no debes de dejarte llevar por la apariencia, pues si los transgredes, pueden enojarse a tal punto de hacerte enfermar terriblemente.