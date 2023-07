La Llorona: ¿es una historial real?

Durante las noches más oscuras muchas personas han sido víctimas de un llanto que les pone la piel de gallina, un llanto que parece no ser de este mundo, un llanto de una mujer que clama por ayuda para poder encontrar a sus hijos, la Llorona, muchos le llaman, y las historias que rondan alrededor de este nombre han logrado recorrer los lugares más lejanos, incluso saliendo de México. Descubre aquí todo lo que se sabe acerca de esta mujer, ¿es una historia real?, ¿qué hacer si un día la escuchas?

Extranormal | Especial: La Otra Madre.

¿Qué dice la leyenda de la Llorona?

En lo más profundo de la noche, cuando ya las personas dormitan, en donde solamente se escucha el leve cantar de un grillo, o el viaje de un automovil solitario en medio de la calle, se dice que se escucha el llanto de una mujer, un llanto tan desgarrador que hace que los perros dormidos en los patios de las casas comienzan a aullar al unísono de la terrible soledad que esa mujer clama con su cortada voz.

Se dice, que ella era una muchacha común y corriente, que vivía en la periferia de la metrópoli y se dedicaba a hacerle más fácil la vida a la señora de la casa en donde vivía, hacía de comer, limpiaba el suelo, lavaba la ropa y los baños.

Un día su patrona decidió irse con ella a la gran ciudad, pues como era muy trabajadora creyó que su presencia iba a ser muy necesaria. Sin embargo, la muchacha rápidamente se vio corrompida por los excesos que se viven en la metrópoli, y fue seducida por un joven que aclamaba ser de la más alta sociedad.

De ese romance la muchacha quedó embarazada, pero el joven la rechazó, pues en realidad no podía mezclarse con alguien que no perteneciera a su clase social, y él no fue capaz de sentir ni la más mínima compasión por aquella mujer que tenía al frente y que se deshacía en lágrimas por un corazón roto.

Al nacer su bebé ella ya había perdido la cordura, y en un arrebato caminó hasta el río, y con su bebé en brazos llegó hasta la zona en donde el caudal de agua se convertía en un lugar de mucha profundidad, ahí, sin dudarlo, soltó el agarre de sus brazos e hizo que el pequeño cayera directo al agua, en donde se ahogó.

Y hasta nuestros tiempos esa pobre mujer vaga arrepentida por los lugares en donde queda cerca un río o un lago, y al grito de “¡ay mis hijos!” asusta a cualquiera que se tope con ella.

El origen de la leyenda de la Llorona

Se cree que esta leyenda se remonta a tiempos anteriores al saqueo organizado por los españoles en 1492, con la llegada de Cortés a América. Se dice que uno de estos orígenes es el de la diosa mexica Cihuacóatl, quien se caracterizaba por tener cuerpo de serpiente y cabeza humana, ella se conocía como la madre de la humanidad, y fue quien auguró la llegada de los españoles, pues por las noches se escuchaba a Cihuacóatl recorrer las calles de Tenochtitlán a la voz de "¡ay mis hijos!” en náhuatl, o también otra frase que decía “hijitos míos, ¿a dónde los llevaré?”.

Mientras tanto otra versión asegura que la Llorona en realidad se trata de la Malinche, aquella mujer que sirvió como traductora de Cortés cuando llegó a Tenochtitlán, varios aseguran que Cortés y la Malinche tuvieron un hijo, y que el colonizador se lo llevó a su regreso a España, y por eso la Malinche se lamentaba, mientras otros tantos aseguran que los lamentos de esta mujer en realidad eran por haber traicionado a su pueblo.

Lo Que La Gente Cuenta | La Llorona.

¿Cómo es el llanto o grito de la Llorona?

El llanto de la Llorona se caracteriza por tener un tono inconfundible de dolor, al grito de “ay mis hijos”, cualquiera que la escuche llorar sabe que se trata de un llanto de arrepentimiento al haber sido ella el verdugo de su propio sufrimiento, pues al momento de asesinar a sus hijos dictó su condena de vagar eternamente en un lugar en donde ya no pertenece y en el que jamás podrá encontrar a aquellos a los que tanto busca.

¿Qué hacer si escuchas a la Llorona?

Cualquiera que haya escuchado a la Llorona sabe que su desgarrador llanto puede erizarle la piel al más valiente, y es que escucharla puede tener distintos significados, el más común de ellos es que está presagiando la llegada de una mala noticia.

Incluso, una noche anterior al terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 1985, muchas personas aseguraron haberla escuchado lamentarse entre las calles de esta gran y habitada ciudad.

Pero si tú eres uno de los desafortunados en escuchar este llanto debes hacer un par de cosas claves para poder ponerte a salvo, una de ellas es que primero prestes atención a la lejanía o cercanía de los gritos, si la escuchas cerca significa que está lejos, pero si la escuchas lejos significa que está muy cerca.

Por otro lado, si has escuchado ya dos veces este llanto más vale que te pongas alerta y rápidamente comiences a rezar la primera oración que te llegue a tu mente, pues si este espectro vuelve a gritar y lo escuchas, se aproximará rápidamente a ti para llevarte con ella y tal vez termines igual que sus hijos.