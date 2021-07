Paola Durante platica por primera y única vez con Mario Bezares.

A 22 años del asesinato de Paco Stanley, por primera vez, Paola Durante rompió el silencio en el programa Arriba La Tarde con Mario Bezares. Juntos recordaron aquel doloroso momento y anticiparon que habrá muchas más verdades en la serie que saldrá al aire próximamente.

“Yo nunca me imaginé estar en televisión, pero ese sueño se esfumó en seis meses. Después de eso la vida me dio un vuelco”, comentó Paola.

Paola recordó que el día que la arrestaron, los policías quisieron desnudarla y que fue el propio Mario quien la protegió e impidió que lo hicieran.

“De ahí empezó el calvario y ya cuando estábamos en el represorio me sentía muy sola, me enfrenté a un mundo horrible y yo sonreía y todas me preguntaron: ¿por qué sonríes? Porque me voy a ir rápido y todas me dijeron: eso dicen todas”, contó.

Durante su estadía presa, Paola durmió en el suelo, con chinches y cucarachas a su alrededor. “Las noches de cateos eran horribles. Quiero que la gente vea que fue muy atroz todo lo que me hicieron, no fui consentida por nadie. Querían que me derrumbara pero hagan lo que me hagan yo iba a demostrar que era inocente”, agregó.





Paola contó que hasta el día de hoy no puede quitarse el estigma y que aún por la calle la llaman “asesina”. “Me robaron a mi mamá que se enfermó de cáncer, a mi hija y yo no he vuelto a ser nunca la misma”, añadió.

Mario adelantó que en la serie se dirán cosas que nunca antes se han dicho. “No tiene la más mínima idea de lo que padecimos”, agregó el conductor.

Programa del 22 de julio del 2021 | Una tarde junto a Paola Durante.

Ahora Paola está alejada de los medios y en la cárcel se hizo Cristiana por lo que su apoyo en Dios fue lo que la ayudó a transitar todo el difícil camino que tuvo que superar.

