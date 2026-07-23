El Archivo Roswell, 80 años después: mitos y realidades del incidente alienígena más famoso de la historia

Si hablamos de casos reales de ovnis y extraterrestres, puede que nos vengan a la mente las famosas fotografías del incidente Roswell. Hace 80 años, cerca de Roswell, Nuevo México, se dice que un misterioso objeto cayó del cielo. Esto dio origen a uno de los casos más famosos y debatidos de la historia moderna. Lo que comenzó como un breve comunicado militar se convirtió en el mayor símbolo de las teorías sobre extraterrestres, naves espaciales y supuesto encubrimiento por parte del gobierno de Estados Unidos.

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¿Hace cuánto ocurrió el incidente Roswell?

Esta historia está fechada en el verano de 1947, y a pesar de que se volvió popular hace ya varias décadas, esta sigue despertando interés de aficionados e investigadores de ovnis. No importa cuánto tiempo pase, la humanidad no olvida el aterrador caso.

¿Qué ocurrió en Roswell?

En julio de 1947, un ranchero tuvo la suerte de encontrar restos de un objeto desconocido en un terreno cercano a Roswell. La noticia causó tanto ruido que casi de inmediato llegaron elementos de una base de la Fuerza Aérea, la cual emitió un comunicado donde afirmaba que se había recuperado un “platillo volador”, una declaración que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Abro hilo de los archivos OVNI que reveló la CIA traducidos al español.



Tomemos en cuenta que el primer contacto se supone que fue en 1947 en Nuevo México y que lo llevó el Ejército de aire de Campo Roswell, en 1948 Nace la fuerza aérea, encargados del control del aire. 👩🏻‍🚀👽🛸 pic.twitter.com/ELs7v9iWS4 — 𓂀 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚 𝐄𝐲𝐡 ⋆ (@MelissaEyh) April 4, 2020

Si en la actualidad esa noticia podría causar un alto impacto en el público, en esa época fue impresionante; sin embargo, tiempo más tarde, las autoridades rectificaron su versión y señalaron que lo que habían encontrado pertenece a un globo meteorológico. Ese cambio de discurso por parte del gobierno fue lo que dio pie para alimentar las sospechas de aquellos que creerían que el gobierno ocultaba cosas.

La explicación oficial

Años más tarde, el gobierno estadounidense publicó investigaciones en las que concluyó que los restos recuperados correspondían al Proyecto Mogul. Este supuestamente era un programa militar secreto que diseñaba aparatos para detectar una posible prueba nuclear mediante globos equipados con instrumentos especializados.

#Ovnis 79 años del incidente Roswell: El día que un platillo volante se estrelló en Nuevo México y fue recuperado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos → https://t.co/92Tm7njvuj pic.twitter.com/WmZ6PJCsCs — Tarotista José Iglesias (@Ji_Predicciones) July 17, 2026

También se reveló que dentro de los archivos se mencionaban testigos que mencionaban haber visto cuerpos entre los restos, pero de acuerdo con la información del gobierno, se trataba de maniquíes de gran tamaño para experimentos de seguridad.

¿Por qué el caso sigue siendo tan popular?

Para los que creen en los ovnis, el incidente Roswell tiene el suficiente misterio para seguir alimentando la teoría de que todo es una conspiración y se trata de un caso real. Mientras que para aquellos exceptuados que aman las historias de fantasía, se convirtió en una fuente de inspiración para crear películas y libros relacionados con el tema.