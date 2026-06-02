VIRAL: Captan imágenes de impresionante OVNI en Brasil, quien lo grabó presentó extraños comportamientos

En las últimas horas se ha hecho viral un impresionante video de un OVNI con forma de disco flotando sobre un bosque en Brasil. Las imágenes fueron captadas por el influencer y ganadero Mayk Leao, en Campo Largo, Curitiba, Paraná. Según los audiovisuales compartidos en su perfil oficial de Instagram, la nave flotó sobre el bosque al atardecer, emitiendo escalofriantes sonidos, parecidos a los de la película de “El Día D”.

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(VIDEO) Los animales tuvieron comportamientos extraños, al igual que la persona que grabó el video del OVNI

Según relata el testigo, los animales de la periferia comenzaron a actuar de manera extraña antes de que la nave apareciera; pues asegura que estos empezaron a agitarse de manera intensa. Posteriormente, notó un increíble objeto en forma de disco flotando en las colinas, sobre el bosque. De acuerdo con Mayk Leao, la nave estaba rodeada de luces que emitían diversos colores, así como un intenso resplandor rojo en la parte de abajo.

Tras compartir las imágenes de lo que parece ser un contacto extraterrestre, los seguidores de Leao comenzaron a pedir que revelara más detalles al respecto. Ante ello, el influencer compartió un dibujo tratando de explicar mejor lo que vió. En este, se aprecia que el centro de la nave tenía un aspecto similar al de un ojo.

🚨 BREAKING - A Brazilian rancher Mayk Leão in a remote mountain range captured extraordinary footage of a massive disc-shaped UFO hovering over woods at dusk, emitting eerie sounds identical to those in the movie "D-Day" as animals became highly agitated.



The enormous object,… pic.twitter.com/qrX0RGPLMK — T R U T H P O L E (@Truthpole) June 2, 2026

Tras vivir este encuentro, Mayk Leao asegura que ha cambiado su forma de ver la realidad, así como todo lo que le enseñaron en la escuela y la religión.

¿El video de un OVNI en Brasil fue un montaje?

Si bien la evidencia es clara, los más escépticos aseguran que se trató de un montaje de drones, probablemente destinado a promocionar la próxima película de ciencia ficción de Steven Spielberg sobre extraterrestres: Disclosure Day, o el Día de la Revelación, en español; pues la cinta tendrá su estreno en cines el próximo 12 de junio. Tú, ¿qué opinas? ¿Se trató de un montaje o crees que haya sido un video real?

Cabe mencionar que la publicación de estos videos llega tan sólo semanas después de que el Gobierno de Estados Unidos desclasificara toda una serie de documentos en los que se confirma la existencia de vida extraterrestre.