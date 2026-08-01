¿Era un extraterrestre? La verdad detrás del supuesto cadáver alienígena que generó caos en una tienda

En las últimas horas se ha vuelto viral un video donde se puede ver un supuesto cadáver de un extraterrestre gris, en la entrada de una tienda, lo que generó todo tipo de reacciones y especulaciones dentro de la comunidad digital.

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¿Qué se sabe sobre el supuesto cadaver extraterestre?

De acuerdo a lo que se ha compartido dentro de la comunidad digital, dentro del corto video se puede ver un supuesto cadáver de un extraterrestre gris a un costado de la entrada de un establecimiento, situación que generó todo tipo de reacciones y especulaciones. No obstante, poco después se dio a conocer que las imágenes provienen de una broma realizada en Brasil.

😳👽 QUE DIABOS ESTÁ ACONTECENDO AQUI?



"Uma conta no Reddit postou esse vídeo com o título "WALMART", e o apagou logo em seguida." pic.twitter.com/UM9uI1fiQC — Izaque | UFO • UAP • OVNI (@izaqueufo) July 29, 2026

La comunidad se percató de que el supuesto alien no era más que una botarga hiperrealista colocada para generar curiosidad entre la comunidad visitante al establecimiento con la intención de capturar las distintas reacciones de los consumidores.

¿Qué son los extraterrestres grises dentro del fenómeno OVNI?

Dentro del fenómeno OVNI, los extraterrestres grises son una especie de criatura de piel gris, cabeza grande y ojos negros, los cuales han ganado popularidad debido a los múltiples reportes relacionados con abducciones y avistamientos de supuestos extraterrestres, lo que los ha posicionado como la imagen más famosa sobre la vida dentro de otros planetas a lo largo del tiempo.

Este tipo de criaturas se volvió mundialmente famosa durante los años sesenta gracias a los diversos relatos relacionados, en especial con el supuesto encuentro de los Barney y Betty Hill en 1961. Además, este tipo de criaturas se relacionó con la historia de la supuesta nave estrellada en el caso Roswell en 1947.

A pesar de que el video viral resultó ser una supuesta broma, el caso reactivo diversas conversaciones sobre la veracidad de especies vivas y pensantes fuera del planeta Tierra, reanimando la conversación dentro del fenómeno extraterrestre.