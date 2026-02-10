¿Fantasmas de niños? La razón por la que deberías tenerles a estos espíritus más que a otra cosa

A través de los años seguro has escuchado relatos sobre fantasmas de niños, y una de las historias que quizás es más común, es la del ente de un infante en la escuela, o en cualquier lugar; sin embargo, aquí te diremos por qué deberías temerles a estos espíritus más que a nadie, puesto que, de acuerdo con algunos expertos, cuando un menor de edad muere, su alma va al cielo según algunas religiones, por lo que, no tiene que volver a este mundo terrenal, en este sentido, quienes sí lo hacen son seres malignos que adoptan la forma del pequeño o pequeña.

¿Por qué dicen que los fantasmas de los niños son más aterradores?

Desde tiempos memorables se han dado varias historias sobre niños y de acuerdo con la religión católica, si un menor muere su alma es pura por lo que se supone debe irse al supuesto cielo con Dios. Por lo que, si ves al espíritu de un menor de edad, lo que realmente tienes frente a ti, podría ser un ente maligno, el cual quiere confundirte, conseguir tu confianza y posteriormente hacer algún tipo de daño.

Recordemos que, en algunas historias de terror, los espíritus de los menores aparecen jugando, riendo o jugando; pero en el contexto de lo paranormal, estas acciones se tornan un escenario muy perturbador. Cabe señalar que, los fantasmas no sólo son víctimas, pero de igual manera podrían ser entidades malévolas o que tienen que ver con fuerzas oscuras.

Por ejemplo, de acuerdo con Javier Pérez Campos quien es un periodista, reportero y escritor español de un programa donde se aborda el tema de los fantasmas de los infantes como un fenómeno que se ha extendido en varias partes del mundo.

De acuerdo con una entrevista que dio para EFE, Javier Pérez asegura que, el fantasma de un menor es lo más antinatural que existe, ya que no hay nada racional que explique la razón de que la vida de un niño termine; y a eso se le suma porque el espíritu del infante es como un tipo de espejo que se refleja en la propia fugacidad del sentido de la vida de un adulto.

