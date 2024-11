¿La sacó de una fiesta y qué más? Silvia Pinal y María Félix tenían una relación complicada

Mientras la carrera de Silvia Pinal se volvía más próspera, comenzó a convivir (o al menos a tratar de hacerlo) con una de las actrices ya consagradas de su época, María Félix. Sin embargo, ‘La Doña’ y ‘La Diva’ tuvieron una relación más áspera de lo que hubiéramos pensado. Te contamos estas anécdotas que compartieron dos de las actrices más importantes de nuestro país.

¿Cómo era la relación de Silvia Pinal y María Félix?

Se dice que la relación entre Silvia Pinal y María Félix siempre fue muy complicada y no suena nada alejado de la realidad: por un lado, una actriz ‘alfa’, de carácter fuerte y consagrada; por el otro, una actriz joven, bella y con un futuro prometedor. El ‘culpable’ de que convivieran entre ellas fue Enrique Álvarez Félix, hijo de ‘La Doña’. Enrique y Silva se habrían conocido mientras rodaban ‘Los cuervos están de luto’ (1965) y desde entonces, Enrique hacía lo posible porque ambas actrices coincidieran y pudiera nacer una amistad. Cabe mencionar que ‘La Diva’ declaró en varias ocasiones su admiración por ‘La Doña’.

Se cuenta que Enrique habría hecho coincidir a María Félix y a Silvia Pinal en una fiesta. Fue tal la impresión para Silvia de conocer a María que a ‘La Diva’ le costó hilar ideas y articular palabras para expresarse. En cuanto ‘La Doña’ lo notó, no dudó en correrla de la fiesta tras argumentar que ya la había conocido, que ya habría sido suficiente. Es sabido que María Félix no era la persona más amable y sobretodo, hacía lo posible por no rodearse con gente que no conociera o que le ‘cayera mal’. Pero el tiempo les tendría preparada una sorpresa a las actrices sonorenses.

María Félix, la madrina de Frida Sofía

Aquel episodio incómodo organizado por Enrique Álvarez, no sería el único que protagonizaran ambas actrices. Porque el destino es caprichoso, María Félix terminó siendo madrina de la hija de Alejandra Guzmán. Tras el nacimiento de Frida Sofía, hija de ‘La Reina de Corazones’ y el empresario Pablo Moctezuma, la concuña de ‘La Diva’ le pidió a María Félix fuera madrina de bautizo de su nieta. Se dice que ‘La Doña’ aceptó con una condición: que nadie estuviera cerca de ella, pues no quería ‘compartir’ el protagonismo del momento. Así que Silvia Pinal se alejó durante el evento para que no fuera tomada por las cámaras. Se dice que la situación no creció y, al terminar la ceremonia (y lejos de las cámaras y reflectores) se habrían saludado cordialmente.