100 Mexicanos VIP | Cantadores VS. Encantadores ¡Dos equipos con mucho talento!
Llegan dos grandes equipos liderados por dos grandes talentos: Menny Carrasco y Luis Felipe Tovar: ¡Diviértete junto a ellos en 100 Mexicanos VIP!
En “100 Mexicanos VIP” llegan dos grandes equipos para jugar y descubrir qué es lo que opinan la mayoría de los mexicanos. Liderados por Menny Carrasco y Luis Felipe Tovar, los equipos nos harán pasar momentos muy divertidos que no te puedes perder.
Galerías y Notas Azteca UNO