¿Qué significa el poema de 10 cosas que odio de ti?

¿Aún es muy temprano para hacer llorar a alguien? ¡Apuesto a que no! Pues siéntate, ya que te contaré qué hay detrás del famoso poema que Kat Stratford le escribió a Patrick Verona.

Todos recordamos la icónica película de “10 cosas que odio de ti”, pues a pesar de que cumplió 24 años desde que se estrenó, este clásico sigue vigente hasta nuestros días. Sin duda esta obra es de las típicas que no pueden faltar en una reunión con las amigas. Pero volviendo al grano... ¡Empecemos!

¿Qué dice el poema ‘10 cosas que odio de ti’ que escribe Kat?

Katherina Stratford tenía una tarea: escribir un poema para su clase ¡y vaya que logró hacer un trabajo de 10! Después de que Patrick Verona le rompió el corazón al enterarse de que solo había salido con ella por negocio y esto fue lo que resultó:

Odio como me hablas y tu forma de conducir

Odio tu corte de cabello y lo que llegué a sentir

Odio tus espantosas botas y que me conozcas bien



Te odio hasta vomitar, que bien va a rimar

Odio que sepas pensar y que me hagas reír

Odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar

Odio tanto estar sola y que no hayas llamado aún

Pero más odio que no te pueda odiar, aunque estés tan loco, ni siquiera un poco lo he de intentar

Por cierto, ¿sabías que este poema conmovió tanto a la actriz Julia Stiles que su llanto fue real? Así es, Julia sintió tanto lo que el escrito decía, que terminó en un mar de lágrimas en una sola toma, incluso el director se conmovió por igual y comentó lo siguiente:

Tan pronto como corté, corrí hasta ella y la abracé tan fuerte.

¿Quieres saber por qué le provocó tanto sentimiento a Julia Stiles? ¡Quédate y sigue leyendo!

Resulta que Julia, la actriz que interpretó a Kat se enamoró perdidamente de HeathLedger desde la primera vez que lo vio llegar, pues por si no lo sabías, a pocos días de empezar la grabación aún no tenían completo el cast, solo se sabía que el protagonista que interpretaría a Patrick Verona sería un australiano. La verdad es que nadie podría resistirse al encanto de Heath Ledger, pero mientras los días pasaban, Julia se enamoraba más de él, al contrario de Heath, pues aunque comenzaron una relación, él le pedía que fuera privada. El último día de grabación se filmó la escena del poema y fue entonces que Stiles se rompió al leer el escrito, pues presentía que su relación no duraría mucho.

¿Qué significa y en qué está basado el poema?

El poema y la película están basados en un libro que un histórico escritor hizo, ¿te doy una pista? Escribió uno de los más románticos que existen, ¡así es! Te hablo de William Shakespeare y su obra “La Fierecilla Domada” en el que se inspiraron para crear este gran clásico de los 90´s.

Por ello hay muchas referencias al escritor dentro de la película, empezando porque la escuela se llama igual que el lugar del libro: Padua. Además, las protagonistas de la película y del libro tienen los mismos nombres. También, el apellido de Patrick, Verona es debido al lugar donde se desarrolla la historia de Romeo y Julieta. Y ni hablar del fanatismo que Mandella (la amiga de Kat) tiene por el escritor inglés.