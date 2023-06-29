Sandra Bullock intimidó a Hugh Jackman y él dejó “Miss Simpatía”.

Sandra Bullock es reconocida en la industria del cine como una de las estrellas más grandes y prolíficas de Hollywood, para muchos actores que pertenecen al mismo medio es incluso un honor trabajar en algún proyecto con ella, y para aquellos actores amateur estar junto a Sandra Bullock podría significar un gran repunte en su carrera, algo que estuvo a punto de pasarle al ahora famoso Hugh Jackman.

El actor de películas como X-Men, Los Miserables, El Gran Showman y próximamente Deadpool 3, Hugh Jackman, se ha convertido en una celebridad bastante multifacética y muy solicitada en las producciones de Hollywood, hemos visto que es capaz de cantar, bailar, y a parte de eso es una persona bastante comprometida en mantener el físico que sus personajes le requieren, tal es el caso de Wolverine.

Sin embargo Hugh Jackman tuvo un inicio en el cine que podría describir como tropezado, pues cuando él comenzó a querer obtener papeles en Hollywood tenía que codearse a veces con personas que ya tenían un nombre formado en la industria.

Claro ejemplo de lo anterior es lo que le sucedió cuando tuvo que tener una audición con ni más ni menos la famosísima Sandra Bullock. El agente de Hugh Jackman le había conseguido una audición para la película "Miss Simpatía", la cual se convirtió en un referente de comedia en el año 2000, pero inicialmente Jackman no sabía bien si quería estar dentro de esa cinta.

Su agente lo presionó tanto que al final Jackman asistió a la audición, y su agente estaba convencido de que el actor sería rápidamente escogido para ser el agente Eric Matthews, la coestrella de Miss Simpatía, y como aún el nombre de Hugh Jackman no era muy sonado en la industria, tenía que hacer todo lo posible para que el actor comenzara a sobresalir.

Ya en la audición, Jackman tenía que leer un par de líneas del guion de la película, pero su sorpresa fue que esto tendría que hacerlo frente a la misma Sandra Bullock, quien de alguna forma fungía como juez, junto a otros involucrados en la película, para escoger al interés amoroso de su personaje.

Al final, Hugh Jackman no fue elegido para interpretar al agente del FBI, pues le fue imposible seguirle el ritmo a Bullock, quien ya tenía una agilidad digna de cualquier persona que lleva años y años dentro del cine.

¿Quién hizo el papel del agente del FBI, Eric Matthews en Miss Simpatía?

Para Hugh Jackman fue bastante decepcionante no haber sido capaz de conseguir un papel que, según su agente, le sería muy sencillo de obtener, sin embargo esa decisión fue toda una suerte para el actor Benjamin Bratt, quien fue el escogido para interpretar al agente del FBI, Eric Matthews.

Y si bien Benjamin Bratt es un actor difícilmente olvidado, Hugh Jackman a logrado tener una carrera bastante prolífica en comparación con él y muchos otros actores masculinos de Hollywood, ¿a ti te hubiera gustado ver a Wolverine como el interés amoroso de Sandra Bullock en "Miss Simpatía"?

