¿Qué tienen en común Triunfos Robados y Malcolm el de en medio?

La familia de Malcolm guarda muchos secretos, y varios de ellos se han revelado pero otros tantos se han mantenido en la oscuridad, y las teorías que están alrededor de cada uno de estos personajes han dado vueltas el internet en búsqueda de una respuesta que tal vez no sea confirmada nunca pero que sí podría dejarnos satisfechos por lo menos durante un tiempo.

Y entre tantas preguntas sin resolver, ¿alguna vez te habías cuestionado si Malcolm el de en medio tiene una relación con Triunfos Robados? Sí, esa gran franquicia de películas que tratan de porristas en competencias fuertes para demostrar quién de todas es la mejor pero que al final nos dan una lección de compañerismo que difícilmente podríamos aprender en la vida real.

Específicamente la conexión es con la tercera entrega de esta serie de porristas, si no lo tienes tan reciente en tu memoria, Triunfos Robados 3: Todo o Nada, ubica a Britney Allen, una jefa de porristas de una escuela privada, tiene que mudarse por el trabajo de sus padres, es ahí donde llega a un barrio muy distinto a los suburvios de donde venía, y su escuela nueva no la recibirá precisamente con los brazos abiertos, mucho menos el equipo de porristas liderado por Camille.

¿Recuerdas quién interpreta a Britney? ¿No? ¡Pues se trata de la mismísima Hayden Panettiere!, y si aún no estás seguro de acordarte de ella, déjame darte otra pista más: ella interpretó a Jessica, la molesta y ñoña niñera de Malcolm y sus hermanos, la cual se convierte en un interés amoroso para el protagonista de esta icónica serie.

Sí, esa chava rubia llena de rulos es el personaje principal de una de las teorías más grandes que en algún momento se debatió con la gente que sigue a Malcolm el de en medio desde hace ya un par de años.

Jessica es introducida a la familia de los Wilkerson como la niñera de Reese, Dewey y Malcolm, este último está bastante molesto con el hecho de que sea alguien de su misma edad la encargada de cuidar de él y de sus hermanos, y si bien ellos intentan tratarla igual que a las demás niñeras que han tenido y que al final logran ahuyentar, no cuentan con que Jessica es muchísimo más inteligente de lo que Malcolm alguna vez querrá admitir.

Britney, el personaje de Hayden Panettiere en Triunfos Robados 3, es prácticamente todo lo contrario a lo que Jessica llegó y mostró ser, pues todo mundo la reconoce como una persona popular, ambiciosa y tal vez un poco superficial, que solamente está interesada en el mundo de las porras.

Es aquí donde podrías preguntarte, ¿entonces cuál es la conexión que la serie de Malcolm y la película de Triunfos Robados tienen? Sencilla: hay quienes creen que Jessica fue víctima de bullying durante su estancia en la misma escuela de Malcolm, si bien dentro de la casa de los Wilkerson funje incluso como la agresora astuta, muchos piensan que fuera de ese ámbito era molestada tanto por su físico como por su inteligencia.

Entonces creen que Jessica, con tal de olvidar su tormentoso pasado, decidió cambiar por completo su personalidad, llegando incluso al cambio de nombre, para poder iniciar una vida nueva ya que sus padres se mudaban constantemente, y es ahí donde entra Britney, un estereotipo que si bien a Jessica le pudo haber molestado, ahora como Britney le funciona bastante bien, pues no solo es aplaudida por su desarrollo como líder del equipo de porras, sino que también se convirtió en la alumna más popular.