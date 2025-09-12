7 personajes olvidados de Mario Bros que tal vez ya no recuerdas

Desde su debut en los videojuegos en 1981, Mario ha estado acompañado por un sinfín de personajes que han enriquecido su mundo en los numerosos títulos de la franquicia. Sin embargo, no todos han logrado mantenerse presentes en los juegos o en el corazón de los fans. Mientras Luigi, Bowser y Peach siguen siendo protagonistas, otros han quedado en el olvido con el paso de los años.

Estos son los personajes olvidados de Mario Bros

1. Stanley the Bugman

Apareció en Donkey Kong 3 (1983) como el protagonista encargado de espantar insectos, pero fue reemplazado rápidamente por Mario en entregas posteriores.

2. Tatanga

El villano de Super Mario Land (1989) que secuestra a la princesa Daisy. Aunque fue importante en su momento, Bowser lo eclipsó por completo.

3. Foreman Spike

Rival de Mario en Wrecking Crew (1985). Fue uno de los primeros antagonistas del fontanero, pero su popularidad nunca despegó como esperaba Nintendo.

4. Wart

El gran villano de Super Mario Bros. 2 (1988), que desapareció tras su debut y nunca volvió a ser relevante en la saga.

5. Professor E. Gadd

Inventor de Poltergust 3000 en Luigi’s Mansion (2001). Aunque tuvo un rol clave en la franquicia, Nintendo lo ha mantenido en las sombras.

6. Geno

Un personaje de Super Mario RPG (1996) es muy querido por los fans, pero Nintendo a penas lo ha usado fuera de su título original.

7. Pauline

Ella fue “la damisela en apuros” en Donkey Kong (1981), fue olvidada por años hasta su regreso en Super Mario Odyssey (2017) regreso que, por cierto, todo el mundo amó.

Estos fueron 7 personajes que alguna vez formaron parte del universo de Mario, pero que con el tiempo, por uno u otro motivo, terminaron desapareciendo por completo. ¿Te gustaría que alguno de ellos regresara?

