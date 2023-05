Esto fue lo que pasó con Erik Per Sullivan, Dewey en la serie Malcolm.

¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero... Cero... Cero... ¡Ya estamos a unos cuantos días de que Malcolm el de en medio llegue a Azteca 7! Este lunes 1 de mayo no te pierdas a la familia incorrecta por el canal correcto a las 7:30 p.m. Mi emoción por la llegada de esta gran serie es tanta que me pregunto, ¿qué pasó con Dewey? Estoy seguro de que también te lo has preguntado y para que no busques más, ¡aquí te cuento!

Dewey se robó nuestros corazones en cada temporada, gracias a su sentido del humor, valentía y nobleza, disfrutamos a su personaje, pero fuera de cámaras, ¿quién era? Pues Erik Per Sullivan nos ha sorprendido en varias ocasiones desde que dejó la serie.

Erik Per Sullivan y su ascenso a la fama

Erik Per Sullivan nació en Massachusetts en 1991, fue el único hijo del matrimonio entre Fredd y Ann Sullivan, esta última de nacionalidad sueca, lo cual hizo que Erik hablara inglés y sueco de manera fluida.

En 1999 inició su carrera artística en The Cider House Rules.

En el año 2000 inició su papel más importante, el cual fue en la sitcom Malcolm el de en medio como el pequeño y bien conocido Dewey, el cual terminó en 2006 después de 7 temporadas.



Fue en 2003 cuando prestó su voz para una de las películas más queridas por el público: Nemo.

Y fue en 2010 cuando se le vio por última vez en una producción cinematográfica, de ahí su rastro se perdió.

¿Qué hay sobre las teorías sobre su desaparición y muerte?

En algunas ocasiones, el cast de Malcolm el de en medio, se ha reunido para recordar momentos increíbles mientras grababan la serie, pero en ninguna de ellas ha estado Erik Per Sullivan. Las teorías por las cuales no ha asistido a los reencuentros ha sido principalmente por motivos laborales, pero en una de las reuniones, su compañero y hermano en la serie, Reese decidió cargar en sus manos una fotografía de

Erik, lo que dio pie a creer que el pequeño Dewey había fallecido. Durante años la teoría estuvo volando por internet y de nuevo las teorías recobraron fuerza en 2020 cuando no volvió a aparecer en uno de sus reencuentros con el cast, ya que sus interacciones en redes eran muy esporádicas y antiguas.



Afortunadamente, el actor reapareció en redes y aunque no es mucha su presencia en estas, nos hace pensar que lo suyo en la actuación no era para siempre. En una entrevista, su compañero Frankie Muniz hizo una declaración sobre su amigo Erik: