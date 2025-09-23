¿Adele está en conversaciones para encabezar el Super Bowl 2026?

Ni Taylor Swift, ni BLACKPINK, ni BTS, al parecer la artista que encabezará el show de Medio Tiempo del Super Bowl es nada más y nada menos que Adele, y si bien es información que no está para nada confirmada ni por Apple Music ni por la NFL, los rumores aseguran que estamos a muy poco tiempo para que esto sea oficial.

A través de Showbiz411 se ha “adelantado” la información de que Adele ya habría firmado y sellado su contrato para estar en el Super Bowl 2026, esto se suma a la reciente declaración del conductor y comediante Jimmy Fallon, quien dijo que Adele estaba “considerando” participar en este evento de talla internacional. Este rumor a cobrado fuerza en redes sociales, donde la gente ya se está preguntando cuándo darán por fin el anuncio del headliner del Medio Tiempo, mientras que otros se preguntan si Adele podría dar un buen show para el Super Bowl.

🚨Adele has officially sealed her Super Bowl halftime contract, according to Showbiz 411. The recent “teaser” by Jimmy Fallon was a strategic pre-announcement, made possible because the event will be broadcast on NBC. pic.twitter.com/FKEzeGRja4 — Adele Daily (@adeledailynet) September 23, 2025

¿Qué canciones podría cantar Adele en el Medio Tiempo?

Uno de los mayores retos que tendría la artista seguramente sería equilibrar su estilo clásico y casi tranquilo en cuanto a tonos musicales, y el tratar de mantener a su público atento y entretenido después de haber visto la primera parte del partido del Super Bowl, por lo que probablemente tendría que retomar sus más grandes éxitos:



Rolling in the Deep

Hello

Someone Like You

Easy On Me

Rumour Has It

Send My Love

Skyfall

Incluso con esos rumores empiezan a especular a los artistas que podría invitar para colaborar en el Medio Tiempo, y uno de los más sonados es Benson Boone, quien hizo un cover de When We Were Young y a muchos les agradó cómo lo hizo. Sin embargo todo esto queda en simples especulaciones, pues hasta que no tengamos confirmación de los organizadores no podemos afirmar nada.