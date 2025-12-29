Rumbo al GRAN FINAL ¿Cuáles son los personajes más queridos de Stranger Things?

De cara al final de Stranger Things mucho se ha hablado y teorizado sobre el desenlace de una de las series más queridas de los últimos años, y aunque bien, esta última temporada no ha logrado conectar completamente con su audiencia de acuerdo con millones de posteos en redes, algo innegable es que esta historia dejará un hueco en sus fans.

Por casi 10 años hemos visto a Once, Will, Dustin, Lucas, Mike, Max, Nancy, Steve, Hopper, Jonathan, Robin y compañía enfrentarse a grandes desafíos que van más allá de la comprensión y la ciencia, donde pocas veces lo que vemos es lo que parece y que la amistad juega un gran rol… Por lo que a días del final definitivo nos hemos preguntado cuáles son los personajes más queridos (o que no quisiéramos ver morir).

¿Cuáles son los personajes más queridos de Stranger Things?

Dustin Henderson: Sin duda alguna desde su primera aparición cautivó al público y su personalidad carismática, graciosa nos han dado un personaje único, además del gran desarrollo que ha tenido.



Steve Harrington: Sí, probablemente al inicio de la serie no era el favorito de muchos, pero hoy en día su redención ha sido abrazada por todos los fans de la serie, donde pasó de "el chico popular" a "niñera oficial del grupo" y mejor amigo de Dustin.



Eleven (Once): Además de ser el corazón de la serie, hemos visto su evolución de niña vulnerable a heroína, donde su rol en la vida de cada personaje ha tomado un gran rumbo y ganándose el cariño de todos.



Max Mayfield: Desde que apareció en la serie se ganó el cariño de todos gracias a su actitud fuerte, compleja y profundo desarrollo que ha tenido y con el que siguió, siendo uno de los personajes más interesantes de toda la serie.



Will Byers: Aún cuando su participación en cada temporada ha sido muy puntual, es otro de los ejes de toda la trama, donde se destaca su sensibilidad y empatía, logrando que muchos fans se identifiquen con este personaje.



Jim Hopper: Además de ser como una figura paterna, hemos sido testigos de su increíble desarrollo emocional, donde constantemente se desenvuelve en ámbitos que nunca creímos y sobre todo cumple con un gran rol dentro de la acción.



Además de ser como una figura paterna, hemos sido testigos de su increíble desarrollo emocional, donde constantemente se desenvuelve en ámbitos que nunca creímos y sobre todo cumple con un gran rol dentro de la acción. Erica Sinclair: Aún cuando originalmente fue uno de los personajes secundarios, con el paso de las temporadas ganó un gran rol dentro del grupo, siendo que en una versión adolescente ha cautivado a todos por su actitud y personalidad ante los problemas.

¿Cuándo se estrena el capítulo final de Stranger Things?

Aún cuando esta quinta y última temporada se dividió en tres partes, es completamente oficial que podremos ver el final este miércoles 31 de diciembre pues el 8vo y último episodio estará disponible en streaming en punto de las 7:00 pm (hora México).

Cada día surgen más y más teorías, que si todo fue un sueño, si Mike es el verdadero villano, 8 traicionará a 11 o sobre un gran sacrificio... Lo que sí es seguro es que los hermanos Duffer nos han dado una de las series más seguidas y para este próximo capítulo final que tendrá una duración de poco más de 2 horas por fin tendremos la resolución de esta historia.