Andrew Garfield se burla de la cachetada de Will Smith a Chris Rock.

La 94a edición de los premios Oscar pasará a la historia y no precisamente por los galardonados, sino por el bochornoso e incómodo momento que protagonizaron Chris Rock y Will Smith, luego de que el actor le propinara tremenda bofetada al comediante, quien bromeó sobre el look de Jada Pinkett Smith que sufre problemas de alopecia.

El hecho se convirtió en el tema más comentado de la gala, tanto así que Andrew Garfield, actor que diera vida a Peter Parker en la cinta “SpiderMan: No Way Home”, parodió el momento antes de que finalizara la ceremonia de los Oscar 2022.

Tras el controvertido y escandaloso hecho, diferentes estrellas de Hollywood se pronunciaron al respecto. Incluso los mismos protagonistas rompieron el silencio y hablaron sobre lo vivido durante la gala de los Oscar 2022, asimismo, hubo quienes mostraron su preocupación por el incidente en el que Will Smith salió en defensa de su esposa.

Andrew Garfield reacciona a golpe de Will Smith a Chris Rock

En las últimas horas se dio a conocer en redes sociales un divertido video en el que Andrew Garfield recrea la “famosa” bofetada de Will Smith a Chris Rock, misma que se volvió viral en cuestión de segundos.

A la salida del Dolby Theatre de Los Ángeles, Andrew Garfield, quien iba acompañado de otras personas recreó toda la secuencia y hasta parodió una posible confrontación entre Rock y Smith. El momento fue captado por las cámaras y subido al canal de YouTube, unCrazed.

Secundado por una mujer que lo escuchó con atención, Andrew Garfield encestó una cachetada sobre su propia mano para contextualizar lo que había pasado minutos antes al interior del Dolby Theatre. El video se hizo viral en cuestión de minutos, con más de 302 mil likes y cerca de 40 mil retuits.

Sin embargo, ese no fue el único momento de Garfield que se volvió viral durante la ceremonia, ya que previamente trascendió una fotografía del protagonista de “Tick, Tick... Boom” enviando un mensaje con su celular en plena premiación.