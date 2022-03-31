¿Le quitan el Oscar? La Academia se pronuncia sobre Will Smith.

El pasado domingo 27 de marzo tuvieron lugar los Premios Oscar 2022 en el Teatro Dolby en Los Ángeles, donde Will Smith se llevó los reflectores tras darle una cachetada a Chris Rock arriba del escenario.

¡Olga Mariana entrevistó a Will Smith el día de su cumpleaños en Budapest! Y nos trae datos muy interesantes sobre su nueva película.

Todo sucedió después de que Chris realizó una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett, chiste que no fue del agrado de Smith y decidió golpear al comediante.

Minutos más tarde, Will Smith subió al escenario a recibir su estatuilla dorada en la categoría Mejor Actor por su papel en la cinta King Richard.

A unos días de la polémica, el medio Variety dio a conocer una carta de La Academia, pues se encuentra analizando una posible sanción para el actor de En Busca de la Felicidad.

“La transmisión del domingo de la 94ª edición de los Oscar estaba destinada a ser una celebración de las muchas personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado. Estamos molestos e indignados porque esos momentos se vieron ensombrecidos por el comportamiento inaceptable y dañino en el escenario por parte de un nominado”, se lee en el comunicado.

Según la institución, solo tomará algunos meses para que se dicte una posible sanción a Will Smith.

La Junta de Gobernadores de la Academia ahora tomará una determinación sobre la acción apropiada para el Sr. Smith. Según lo rige la Ley de California, con respecto a los miembros de organizaciones sin fines de lucro como La Academia, y se establece en nuestros estándares de conducta, esto debe seguir un proceso oficial que tomará algunas semanas

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¿Le quitarán el Oscar a Will Smith?

El próximo 18 de abril del presente año, La Academia tendrá una junta para definir qué pasará con Will Smith, aunque todavía no queda claro si tendrá que regresar su Oscar.

"Las acciones del Sr. Smith en la 94.ª entrega de los Oscar fueron un evento profundamente impactante y traumático para presenciar en persona y en televisión. Sr. Rock, le pedimos disculpas por lo que experimentó en nuestro escenario y le agradecemos su resiliencia en ese momento", señala la carta de La Academia filtrada por Variety.

Miembros de la premiación aseguran que habrá medidas disciplinarias como una sanción, expulsión o medidas por mala conducta.

De conformidad con los estándares de conducta de La Academia, así como con la ley de California, el Sr. Smith recibe un aviso de votación con al menos 15 días de anticipación sobre sus violaciones y sanciones, y la oportunidad de ser escuchado de antemano por medio de una respuesta por escrito (...) En la próxima reunión de la junta del 18 de abril, La Academia puede tomar cualquier medida disciplinaria, que puede incluir suspensión, expulsión u otras sanciones permitidas por los estatutos y normas de conducta

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