Andy Dick sufre una grave sobredosis a plena luz del día en Los Ángeles

El comediante y actor Andrew Roane, conocido en el mundo del entretenimiento como Andy Dick, fue protagonista de un lamentable episodio en Hollywood. Según reportes de TMZ , el actor de “NewsRadio” y “Viaje Censurado” sufrió una supuesta sobredosis de drogas en plena vía pública, lo que generó alarma entre los transeúntes que lo socorrieron y lograron salvarle la vida.

El hecho ocurrió la tarde del martes 9 de diciembre, cuando el actor de 59 años fue visto inconsciente en las escaleras de un edificio de Hollywood, con sus características gafas tiradas en el suelo.

La reacción de los testigos

Personas que se encontraban cerca intentaron reanimarlo mientras otros llamaban a una ambulancia. Un testigo incluso le gritó que “despertara”. En medio del tumulto, alguien pidió que se le administrara Narcan, un medicamento de rescate utilizado en casos de sobredosis de opioides.

Según la Clínica Mayo, es “un medicamento de rescate que se puede administrar en caso de una sobredosis de opioides. La aprobación de la FDA allanará el camino para que el medicamento se venda en supermercados, tiendas de conveniencia, máquinas expendedoras y otros puntos de venta minorista sin receta”.

La recuperación de Andy Dick

Gracias a la aplicación de Narcan, Andy logró reponerse. Un representante del Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó a TMZ que atendieron la emergencia de un hombre de 59 años por sobredosis, aunque el actor no fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con TMZ, en muchos casos las personas que reciben Narcan rechazan atención médica posterior y continúan con sus vidas.

Antecedentes de adicciones y problemas legales

Medios internacionales recuerdan que Andy Dick ha enfrentado durante años una lucha contra la adicción a sustancias, situación que lo ha llevado a tener diversos problemas con la ley. Andy Dick ha sido protagonista de una serie de controversias legales que marcaron su carrera en los últimos años.

En 2018 fue acusado de manosear a un conductor en West Hollywood, lo que derivó en un proceso judicial que culminó en 2022 con una sentencia de 90 días de cárcel. Además, se le ordenó registrarse como delincuente sexual y asistir a 52 sesiones de Alcohólicos Anónimos. En 2023 volvió a enfrentar problemas al ser arrestado por “intoxicación pública”. Estos episodios reflejan cómo sus adicciones y conductas inapropiadas han empañado su trayectoria como humorista.

El Departamento de Policía de Los Ángeles también acudió al lugar tras recibir la misma llamada de emergencia.

Estado actual del comediante

TMZ contactó al representante de Andy Dick, quien aclaró que el actor se encuentra bien y con vida, aunque el comediante prefirió no dar declaraciones públicas tras el incidente.