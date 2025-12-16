ÚLTIMA HORA: Declaran culpable a Nick Reiner de la muerte de su padre Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Este martes se informó que los fiscales del estado de California presentarán cargos contra Nick Reiner por el asesinato de su padre, el director Rob Reiner y Michele Singer sucedido este domingo pasado, de acuerdo con el fiscal de distrito de Los Ángeles, siendo uno de los casos más estremecedores en el mundo del entretenimiento.

Se espera que los fiscales de California presenten dos cargos de homicidio en primer grado contra Nick Reiner, el hijo menor de Rob Reiner, además de las demás acusaciones que enfrentará por el uso de arma blanca, esto tras comparecer ante el tribunal este martes 16 de diciembre.

¿Qué se sabe de el caso del asesinato de Rob Reiner y Michele Singer?

Fue el domingo 14 de diciembre que se reportó que el cadáver del director y actor Rob Reiner y su esposa, Michele Singer habían sido encontrados por su hija, en su mansión de Brentwood, California conmocionando el mundo entero.

De momento, el abogado de Nick Riener señaló que su cliente no tenía alta médica para comparecer ante el tribunal este artes, por lo que espera que lo absuelvan.

"Esperamos que mañana lo absuelvan y podamos traerlo aquí”, en referencia a un posible comunicado.

Nick Reiner de 32 años y quien es declarado como culpable, fue arrestado el lunes y primeramente fue procesado como un “sospechoso” del asesinato de sus padres, aunque no había sido acusado como autor de los asesinatos, en seguida fue detenido sin derecho a fianza.

¿Qué cargos enfrenta Nick Reiner?

Los cargos señalan una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional o directamente la pena de muerte, de acuerdo con el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman. Los cargos que se presentarán formalmente más tarde donde se incluirá la alegación de que se utilizó un cuchillo para cometer los asesinatos.

De momento se espera que las autoridades de California emitan un comunicado respecto a los cargos precisos que Nick Reiner, de 32 años llegue a enfrentar.