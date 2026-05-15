Estos son los mejores lugares para ver al Águila Real en libertad

El mundo animal es uno de los más fascinantes que existe y del cual podemos aprender, y mucho. Son innumerables los estudios que abordan a los animales que habitaron la Tierra años atrás y de aquellos que aún lo hacen.

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Las especies también son por demás variadas y cada rincón del mundo se ha convertido en el hábitat en el que algunos de ellos se encuentran con mayor facilidad. En México, son muchos los animales que pueden señalarse como autóctonos o más comunes de encontrar, pero el Águila Real posee un valor especial ya que forma parte de la historia del país.

El Águila Real para los mexicanos

Un informe de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) señala que el Águila Real ha sido considerada desde tiempos inmemoriales como símbolo celeste, encarnación del sol y del fuego, y dadora de vida.

Se trata de un ave rapaz de gran tamaño y cuya puesta de huevos en México se presenta entre enero y principios de febrero, aunque puede presentarse en marzo también, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En el país son muchos los esfuerzos de conservación del Águila Real y hasta posee un día que la enaltece ya que el 13 de febrero se conmemora el Día Nacional del Águila Real, especie emblemática del país y que forma parte del escudo nacional.

¿Dónde ver al Águila Real en libertad?

La CONANP precisa que el Águila Real se distribuye principalmente en zonas áridas, semiáridas y montañosas con bosques templados, aunque prefiere ambientes templados, habita en gran proporción en zonas desérticas y en pastizales.

En este marco, desde el Gobierno de México hacen referencia a la conservación de esta especie en una extensa red de Área Naturales Protegidas que abarcan desde la Reserva de la Biosfera de Janos, Áreas de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, Papigochi, Campo Verde y Región Prioritaria para la Conservación en el municipio de Madera y Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua.

Por todo lo señalado, resulta muy interesante poder observar y admirar al Águila Real por todo lo que representa para México. Es por eso que ver a esta ave en libertad requiere de paciencia debido a que prefiere las zonas montañosas remotas. De todos modos, a continuación, la Inteligencia Artificial detalla los mejores puntos y regiones para intentar un avistamiento:

Coahuila - Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo: Es actualmente uno de los sitios con noticias más recientes sobre el éxito reproductivo de la especie.



Puntos específicos: El ejido Piedritas, en el municipio de Ocampo. Recientemente se confirmó aquí una pareja reproductiva establecida.

Entorno: Son zonas de matorral desértico y montañas donde las águilas aprovechan las corrientes térmicas para planear.

Chihuahua - Cañón del Pegüis y Sierra Madre Occidental: Chihuahua es históricamente el estado con mayor número de registros y nidos activos en el país.



Puntos específicos: El Cañón del Pegüis (cerca de Ojinaga) ofrece acantilados verticales ideales para su anidación. También se pueden observar en la región de Casas Grandes y la zona de las Barrancas del Cobre.

Entorno: Grandes cañones y zonas de pastizales abiertos donde cazan pequeños mamíferos.

Zacatecas - Monte Escobedo: Se le conoce como "La Capital del Águila Real" en México debido a la alta concentración de parejas que anidan en la zona.



Puntos específicos: El municipio de Monte Escobedo cuenta con programas de conservación comunitaria. Es posiblemente el mejor lugar para ir con guías locales que conocen los puntos de avistamiento sin perturbar los nidos.

Entorno: Paisajes de sierra con bosques de encino y pino.

Guanajuato - Reserva de la Biosfera Sierra Gorda: Aunque es un registro más reciente comparado con el norte, se ha documentado su presencia constante en esta área natural protegida.



Puntos específicos: La localidad de Mesita del Tigre, en el municipio de Victoria.

Entorno: Una transición entre matorral y bosque, ideal para ver ejemplares en busca de presas.

Baja California - Sierra de San Pedro Mártir: Este parque nacional es un refugio crítico no solo para el águila real, sino también para el cóndor de California.

